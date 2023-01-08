Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Мюллер заявил о выходе рынка газа на «ценовое плато»

Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер выразил мнение, что рынок газа вышел на определенное ценовое плато, которое можно принимать в расчет на ближайшие один-два года.

Мюллер сообщил в интервью изданию Bild am Sonntag, что цены на газ достигли ценового плато которое можно принимать в расчет на ближайшие один-два года. При этом, по его мнению, существуют три серьезных фактора риска: следующая зима может быть холоднее; Китай может снова увеличить потребление газа, которое сейчас ниже обычного; существует угроза безопасности газовой инфраструктуры, что показала атака на «Северные потоки», передает ТАСС.

Накануне цены на газ в Европе завершили первую торговую неделю у отметки почти 760 долларов за тысячу кубометров, снизившись в годовом выражении примерно на треть, впервые за 16 месяцев стоимость «голубого топлива» опускалась ниже 700 долларов.

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