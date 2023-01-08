Глава Минздрава Турции Коджа: В результате обрушения крыши отеля в городе Сарыкамыш пострадали 32 человека

В результате произошедшего в субботу обрушения крыши отеля в городе Сарыкамыш в приграничной с Арменией турецкой провинции Карс пострадали 32 человека, сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Как сообщил турецкий чиновник, в результате происшествия за медицинской помощью обратились 32 человека, из них девять госпитализированы. Он уточнил, что состояние пострадавших в целом хорошее, передает ТАСС.

По имеющейся у телеканала CNN Türk информации, инцидент произошел во время массового мероприятия в отеле, приуроченного к 108-й годовщине битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.

Отметим также, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в субботу утром у западного побережья Турции произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 130 км к северо-западу от города Измир с населением около 2,5 млн человек, очаг залегал на глубине 10 км, магнитуда землетрясения составила 5,0.

Напомним, в конце декабря минувшего года в Турции в результате взрыва в ресторане погибли семь человек.

—