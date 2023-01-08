Мнение: Заборостроительное

Греция присоединилась к странам-заборостроителям. Греки решили возвести 140 км забора вдоль всей сухопутной границы с Турцией. Причина: угрозы проникновения беженцев со стороны не самого дружественного соседа. В прошлом году полиция пресекла проникновение в страну порядка 250 тысяч человек.

Беженцы уже достаточно давно превратились в оружие, с помощью которого либо создают проблемы, либо угрожают их создать.

Угрозы, кстати, достаточно серьезные: всем памятен коллапс европейской миграционной системы летом 2015 года, когда одномоментно в ЕС хлынул поток, кратно превышающий возможности его приема. Сама по себе миграционная система Европы способна принять даже большее число мигрантов, чем то, что пришло в Европу в 2015 году, но тогда возникла перегрузка, похожая в чем-то на ДДоС-атаку. Каналы оказались «забитыми» и система «упала».

Примерно то же самое предполагал сделать Путин, совершив интервенцию в Сирию осенью 2015 года. Ему нужно было взять под контроль значимый участок границы Сирии и Турции и создать угрозу одномоментного «сброса» беженцев из приграничных районов, чтобы обеспечить переговорную позицию по Турецкому потоку. Эрдоган настолько серьезно воспринял угрозу, что был готов на прямой конфликт с экспедиционным корпусом РФ, но не дать ему выйти на границу. Итог известен: Путин не рискнул поднимать градус и был вынужден отступить.

К теме беженцев крайне нервно относятся европейцы, имея в виду ливийскую гражданскую войну. Европа (в первую очередь Италия) готова поддерживать то правительство, которое гарантирует то, что делал в свое время Каддафи, не пропуская через свою территорию потоки из экваториальных областей.

В общем, проблема есть, и она пока решается одним способом: заборами. Конечно, к заборам в будущем будут добавляться сторожевые и охранные системы. И чем дальше – тем более продвинутые, интеллектуальные и "беспилотные". Все, как в голливудских антиутопиях.

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