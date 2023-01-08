Собор Пресвятой Богородицы: церковный праздник 8 января

В праздник Собор Пресвятой Богородицы верующие прославляют Деву Марию и вспоминают бегство семьи Иисуса Христа в Египет. Об тех событиях рассказывается в Евангелии от Матфея. Святой Семье пришлось спасаться от царя Ирода. Тот приказал избивать младенцев после того, как волхвы отказались рассказывать о местонахождении недавно родившегося Иисуса, которому приходили поклониться.

Традиции

В этот день принято заказывать в церквях панихиды по умершим родственникам, а также молиться пророку Давиду и просить его об очищении умов и душ озлобившихся людей и об их защите.

Что нельзя делать 8 январяВ столь особенный праздник не следует браться за работу, особенно беременным и матерям. Нарушив запрет, еще не родившийся ребенок может появиться на свет с изъяном, а рожденный – травмироваться. Также запрещается ругаться и конфликтовать, ведь плохие мысли, могут привести к опасным заболеваниям.

Приметы

В праздник Собор Пресвятой Богородицы обращают внимание на погоду. Морозы в этот день предупреждают о холодном лете. Поющие зяблики предвещают скорейшее потепление. Красный закат – к похолоданию. Если ветер дует с севера, следует ждать мороза.