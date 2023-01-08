Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке в зону СВО из республики порядка 300 бойцов ОМОНа
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В зону проведения специальной военной операции из Чечни отправились порядка 300 бойцов ОМОНа, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале, что в субботу на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа «Ахмат-1» управления Росгвардии по ЧР. Кадыров отметил, что бойцы из Чечни с начала проведения специальной военной операции показали высокую боеспособность и эффективность при выполнении поставленных задач.
Провожали бойцов председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, вице-премьер правительства региона Абузайд Висмурадов и начальник республиканского управления Росгвардии Шарип Делимханов.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как чеченский спецназ наводит страх на бандеровцев.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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