Близкие к экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову источники сообщили об уходе спортсмена из индустрии ММА

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ушел из индустрии смешанных единоборств (ММА), сообщили три близких к спортсмену источника.

По словам осведомленного источника, Хабиб ушел из индустрии ММА, чтобы проводить больше времени с семьей, и больше не будет тренировать, как и присутствовать с командой на сборах, передает ТАСС.

Напомним, 25 октября 2020 года житель России Хабиб Нурмагомедов в статусе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе объявил о завершении карьеры. Всего в смешанных единоборствах на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

Российский боец стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, единогласным решением судей победив американца Эла Яквинту. Нурмагомедов трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. В марте 2022 года житель России был включен в Зал славы UFC. После завершения спортивной карьеры Нурмагомедов стал тренером и находился в углу своих подопечных во время их поединков. В ноябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов купил российскую лигу смешанных единоборств Gorilla Fighting Сhampionship и переименовал ее в Eagle Fighting Championship.

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