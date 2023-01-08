Прекратите раскачивать остров

Кризис доверия к правящим элитам, экономический спад, разочарование в популистах, новая дискуссия о Брексите — с этим Британия встретила Новый год.

Все страны Европы пострадали от COVID, а в минувшем году еще и от политических и экономических последствий российской СВО на Украине. Но Великобритания испытала в минувшем 2022 году несколько дополнительных встрясок. Неслучайно он был назван самими британцами годом «хаоса и потрясений», «американских горок», но самое главное, пожалуй, — что он оказался годом вопросов без ответов.

Риши Сунак стал третьим премьер-министром, после того как руководство Бориса Джонсона развалилось в июле, а премьерство Лиз Трасс завершилось за 44 дня.

В первой речи перед своей партией консерваторов после вступления в должность Сунак призвал членов парламента «объединиться или умереть», однако его два месяца работы отмечены разворотами и глубоким расколом.

В этом году исчез важный стержень британской политики — ушла Королева Елизавета II. 75 лет она образцово исполняла роль главы государства. Своей смертью она еще раз объединила нацию в почтительно-любовном многодневном прощании. Сколько бы ни упражнялись в остроумии злые английские языки, королева, кажется, прожила ровно столько, чтобы грехи молодости пожилому наследнику (и королеве-консорту) были прощены и передача королевского трона прошла естественно и плавно.

Похороны королевы Елизаветы II. Фото: AP / TASS

Простые истины

В 2022 году нескончаемый камнепад политических скандалов завершился, наконец, отставкой премьер-министра Бориса Джонсона. Его легендарная способность выживать в любых переделках была исчерпана. Ее расшатали многочисленные журналистские расследования, в том числе о коррупции, постоянное давление оппозиции в парламенте, правительственное, а затем и полицейское расследование о незаконных в пандемию вечеринках в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 (так называемый партигейт) и, наконец, восстание депутатов-консерваторов и членов кабинета. Был момент, когда полсотни членов правительства один за другим подали в отставку в знак протеста. Джонсон сдался, когда понял, что ему буквально некем заполнить кресла.

В конечном счете дело оказалось не только в нарушениях и попойках, хотя нравы на Даунинг-стрит поразили воображение многих.

Партигейт превратился в дело о честности премьер-министра, который отрицал нарушения, а его сторонники утверждали, что с помощью хороших адвокатов и дружественной прессы можно решить все проблемы.

Борис Джонсон. Фото: AP / TASS

Не получилось. В 2023 году Бориса Джонсона ждет парламентское расследование о введении парламента в заблуждение, а также начало полномасштабного общественного расследования действий правительства в ответ на пандемию ковида.

Оказалось, что и в стране с восьмисотлетней демократией простые истины в политике нужно время от времени подтверждать и доказывать. Жители Соединенного Королевства вновь убедились, что в общественной жизни тайное раньше или позже становится явным, обман не доводит до добра, а закон должен быть един для всех. «Это важно, потому что система правления в Великобритании зависит от «теории хорошего парня», — говорит Мэл, муниципальный советник в одном из южных графств. — Она заключается в том, что в политике на самом деле не так уж много сдержек и противовесов, но вы доверяете людям быть «хорошим парнем». (Советник прибавляет затем, что «и женщины тоже, конечно, могут быть «хорошими парнями».)

Прощание с популистами?

Мимолетное пребывание Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании запомнится доведением либертарианской идеи до предела — радикального снижения налогов (наконец-то без оглядки на ЕС!) и дерегулирования. Эксперимент был точно выражен любимым лозунгом Трасс от Цукерберга: «двигаться быстро и ломать вещи». Система отправила саму Трасс в отставку на 45-й день, но миллионы жителей обеднели (особенно держатели ипотечных кредитов), а новый канцлер казначейства (министр финансов. — Ред.) вынужден зализывать бюджетные раны.

Почти по всем показателям экономика королевства находится на пороге серьезной рецессии.

В отличие от других стран «семерки», национальный доход Британии еще даже не вернулся на доковидный уровень, производительность отстает, инвестиции находятся в депрессии, доходы падают, объемы торговли сокращаются, а инфляция одна из самых высоких.

Прогнозы говорят, что в 2023 году Великобритания переживет самый глубокий спад среди стран с развитой экономикой и, возможно, будет самой неблагополучной экономикой не только среди G7, но и в G20. Нация на пороге волны забастовок в государственном секторе, которые развернутся в январе.

Плачевное состояние политической системы говорит само за себя. В стране сменилось пять премьер-министров за чуть более чем шесть лет; правящую партию раздирают внутренние конфликты и скандалы, вызванные поведением министров и продажей почестей богатым донорам консерваторов.

Обычно осторожный спикер Палаты общин признал, что в 2022 году «беспорядки» правящей партии «превратили британскую демократию в мировое посмешище».

Государственное единство Соединенного Королевства поставлено под сомнение: Шотландия стремится к выходу и самостоятельному вхождению в ЕС, в Северной Ирландии победили сторонники единой Ирландии, то есть объединения с Республикой Ирландия.

При Джонсоне и Трасс было принято публично обвинять в собственных провалах кого угодно: ЕС, Би-би-си, судебную систему, профсоюзы, ковид, Россию… Есть даже группа правых политиков-консерваторов, которая упрекает в очернительстве американскую газету «Нью-Йорк Таймс».

Однако в конце года появились признаки переосмысления: сайт Би-би-си цитирует одного ветерана партии тори, который назвал правление Джонсона «годами политического провала». Один из министров говорит: «Годы Бориса были огромной упущенной возможностью и аномалией». Другой опечаленный бывший министр подтверждает: «Мы зря потратили мандат…». Газета «Файнэншл Таймс» считает, что события 2022 года поставили перед новым лидером Риши Сунаком вопрос,

для чего вообще нужны консерваторы, раз после десятилетия анемичного роста их премьеры были вынуждены поднять налоги до самого высокого послевоенного уровня, и государственная бюрократия при них выросла.

Риши Сунак и Лиз Трасс. Фото: AP / TASS

В последнее время в свободной дискуссии не раз появлялась мысль, что «мания величия и отрицание реальности похожи» у Британии и России. «Британцы напрасно думают, что сильно превосходят Россию с ее заблуждениями. Мы застряли в заблуждениях наших собственных политиков, включая отказ признать последствия Брексита. Для меня его худшим аспектом всегда была фундаментальная нечестность вокруг него, искажающая всю нашу политику», — написала один бывший дипломат. Ей вторят в Сети: «Великобритания имеет много общего с Россией. Эта ностальгия по временам, когда мы были великими, по национальной мифологии Второй мировой войны, по тому, что многие регионы за пределами столицы могут быть похожи на Нарнию».

Многие наблюдатели утверждают, что из-за серьезных провалов в экономике и бесконечных аппаратных междоусобиц в политическом ландшафте страны произошли большие изменения. Опросы показывают огромные электоральные потери, понесенные тори за последний год, они отстают от лейбористов на 25 процентных пунктов. Аналитики предрекают им разгром на всеобщих выборах, которые предположительно состоятся в конце 2024 года.

Хаос годов Джонсона и лихорадочная мечта недель Трасс изменили электоральный расчет. «Революционеры больше не выглядят победителями; умеренные кажутся более выгодной ставкой», — считает журнал «Экономист».

Подводя традиционные итоги после потрясений 2022 года, многие наблюдатели отмечали, что Британия вписалась в общий поворот от популистов к центристским прагматикам, таким как Джо Байден в США, Олаф Шольц в Германии или Энтони Албаниз в Австралии. Оба лидера ведущих британских партий консерваторов и лейбористов — Риши Сунак и Кир Стармер — укладываются в эту рамку, предлагая избирателям скучноватую, неброскую, но проверенную временем политику.

Возвращение в Европу

Еще одним следствием «турбулентного года» стало возвращение в публичное пространство темы Брексита, оценки его последствий и вопроса, который еще недавно звучал провокационно: что теперь с этим делать.

Общественное мнение меняется: согласно опросам, 56 процентов (YouGov) считают Брексит ошибкой, многие сожалеют о своем голосовании. На днях опрос (Savanta) показал, что две трети жителей поддерживает идею еще одного референдума — теперь уже по возвращению в ЕС. Даже сторонники Брексита начинают дистанцироваться от формы, в которой произошел «развод» с ЕС и сделки, заключенной Джонсоном.

Фото: Zuma TASS

Некоторые наблюдатели полагают, что изгнание Бориса Джонсона поможет новому руководству страны «начать попытки наладить новое партнерство с европейскими партнерами в менее токсичной атмосфере». Процесс потребует усилий с двух сторон, как сформулировал недавно слушатель разговорного радио ЛБС, «ЕС на собственном опыте убедился, что Британии нельзя доверять», а ее лидеры «склонны лгать».

После начала СВО Борис Джонсон быстро занял четкую проукраинскую позицию. Эксперты и пресса продолжают обсуждать, насколько он был искренен при принятии решения, соглашаясь, что суть дела важнее.

Любопытно, что, когда кресло под ним закачалось, в британском обществе обсуждался знакомый россиянам вопрос: «меняют ли коней на переправе». Спорящие пришли к выводу, что очень даже меняют, и неоднократно меняли, и что это «скорее норма, чем исключение».

В прессе существует устойчивое мнение, что кризис в Украине придал новый смысл необходимости защиты западных ценностей и безопасности в Европе. Еврофилы надеются, что это может открыть путь к более практичным отношениям с ЕС в ближайшие годы. Кстати говоря, надо отметить, что очень многие британские семьи проявили реальную готовность принять украинских беженцев. По всей стране по-прежнему висит немало желто-голубых флагов, и около 70 процентов жителей выступают за помощь Украине, несмотря на растущие экономические трудности и драматическое увеличение счетов за электроэнергию и тепло.

…Многие надеются, что 2023 год может стать похожим на передышку. Нынешний премьер, как пишет «Таймс», «является шкипером потерпевшего крушение корабля, и ему поручено вывести его в более спокойные воды, где он может пройти ремонт. Добраться до порта более или менее целым и невредимым будет своего рода достижением». Что об этом думают бастующие медсестры и сотрудники скорой помощи, аэропортов, работники транспорта, дорожного строительства, связи, образования — по мере того, как корабль входит в волны рецессии, — мы узнаем уже в середине января.

Какие новации принесет в политику страны премьер Риши Сулак, случайно или нет из правительственных речей исчез оборот «глобальная Британия», которая по стечению обстоятельств стала символом периферийности страны? Сможет ли правительство сохранить твердость в ходе расследования деятельности Джонсона и его правительства? Сможет ли премьер, если захочет, заставить свою партию и своих партнеров в Северной Ирландии DUP (Демократическая Юнионистская партия) одобрить соглашение, которое он заключит с ЕС для разрешения проблем так называемого североирландского протокола? Успешность в преодолении этих испытаний определит его премьерство. И в немалой степени — судьбу страны на ближайшие годы.

Евгения Диллендорф,

соб. корр. «Новой газеты» в Великобритании

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