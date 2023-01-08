Мнение: В Германии пишут…

РИА Новости регулярно сообщает о публикациях в западной прессе, в которых осуждают поставки оружия Украине. Сегодня сообщили о публикации в немецкой газете Junge Welt.

Мол, «…на фоне российской специальной операции США и их союзники продолжают накачивать киевский режим оружием на миллиарды долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии».

Между тем, РИА Новости, по-моему, популяризирует плюрализм СМИ на Западе. Рассказывает, что на Западе есть разные точки зрения на отношения властей к Украине и к боевым действиям на территории этой страны. И все они публикуются.

То ли дело в России! У нас критика действий российских властей в отношении Украины приравнена к преступлению. За это УК предуматривает тюремный срок.

Так и живем…

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