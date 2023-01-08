Вычеркнули – Личное мнение

В общем, не успели мы обсудить возможный ответ Виндзоров Гаррику, как его тут же вычеркнули из сценария коронации.

Все герцоги на коронации должны падать на колени перед занудой Карлом и клясться в верности. Традиция такая, да.



Фото: Соцсети

Так вот Гарри вычеркнули из списка! Герцог? На колени не будешь падать, ибо как недостоин!

Ну что тут сказать? Смешно. Герцогом Гарри остался, а унижаться не пришлось.

Оммаж — так называлось это на французском средневековом. Одновременно приносишь клятву — фуа.

Это — личная связь между королём и вассалом. Король разрешает вассалу быть феодалом в обмен на унижение и послушание.

Так вот Гарри в результате мести Виндзоров герцогом остался, но без унизительных фуа и оммажа.

Отомстили так отомстили! Вычеркнули. Гарри наверное рыдает — от смеха.

А вот Уильяма на колени поставят. Он же хороший мальчик, ничем не провинился.



Типичный оммаж из Средневековья: Эдуард Третий Плантагенет, король Англии, приносит оммаж и фуа Филиппу Шестому Валуа, королю Франции, за Аквитанию вроде или за Гиэнь (не помню). Через 8 лет между монархами началась Столетняя война. Фото: Соцсети

И что же драчливый Уильям, муж перекошенной Кэтрин Миддлтон, скажет? А он — полон достоинства, как сообщает источник, который близок к королевской семье:

«Он никогда бы этого (не стал бы мстить) не сделал, потому что он полон достоинства и преданности. Он хранит молчание во благо своей семьи и страны».

Полон до краёв, я бы сказала. Но ничего, 6 мая вместе с достоинством принесёт фуа преданности.

Меган красотка, да?

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