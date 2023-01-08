Вычеркнули – Личное мнение
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В общем, не успели мы обсудить возможный ответ Виндзоров Гаррику, как его тут же вычеркнули из сценария коронации.
Все герцоги на коронации должны падать на колени перед занудой Карлом и клясться в верности. Традиция такая, да.
Фото: Соцсети
Так вот Гарри вычеркнули из списка! Герцог? На колени не будешь падать, ибо как недостоин!
Ну что тут сказать? Смешно. Герцогом Гарри остался, а унижаться не пришлось.
Оммаж — так называлось это на французском средневековом. Одновременно приносишь клятву — фуа.
Это — личная связь между королём и вассалом. Король разрешает вассалу быть феодалом в обмен на унижение и послушание.
Так вот Гарри в результате мести Виндзоров герцогом остался, но без унизительных фуа и оммажа.
Отомстили так отомстили! Вычеркнули. Гарри наверное рыдает — от смеха.
А вот Уильяма на колени поставят. Он же хороший мальчик, ничем не провинился.
Типичный оммаж из Средневековья: Эдуард Третий Плантагенет, король Англии, приносит оммаж и фуа Филиппу Шестому Валуа, королю Франции, за Аквитанию вроде или за Гиэнь (не помню). Через 8 лет между монархами началась Столетняя война. Фото: Соцсети
И что же драчливый Уильям, муж перекошенной Кэтрин Миддлтон, скажет? А он — полон достоинства, как сообщает источник, который близок к королевской семье:
«Он никогда бы этого (не стал бы мстить) не сделал, потому что он полон достоинства и преданности. Он хранит молчание во благо своей семьи и страны».
Полон до краёв, я бы сказала. Но ничего, 6 мая вместе с достоинством принесёт фуа преданности.
Меган красотка, да?
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Источник: Лена Миро
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