 

7 книг, которые помогут заботиться о себе в новом году

08.01.2023, 23:22, Разное
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Живу как хочу

Ирина Гиберманн — известный психотерапевт, коуч и супервизор. Ее книга — это острый и честный разговор, раскладывающий по полочкам сложные вопросы. Про агрессию и предательство, ресурсы и тень, вину и стыд, развод и любовь к себе, воспитание детей, контакт со своими чувствами, самореализацию и все то, что так волнует всех нас, современных женщин.

Внутренняя опора 

Каждая глава этой книги словно закладывает кирпичик в фундамент базового представления о себе: “Со мной все в порядке”. Всего таких кирпичиков 56 — и из них складывается то, что психолог Анна Бабич называет внутренней опорой. Выполняя практики, вы научитесь быть в ладу с собой и переживать даже самые сложные времена. В дополнение — мудрые истории из личного опыта автора и ее клиентов.

Год заботы о себе

Резкие изменения не работают для 99% людей. Другое дело — приобретение привычек по одной в месяц. Совершенствуя тело и разум по чуть-чуть, вы достигните успеха надолго. Именно так сделала врач Дженнифер Эштон — и добилась улучшений во всех сферах жизни, от настроения до веса. В книге она подробно описала собственный опыт и составила пошаговую программу для всех, кто захочет его повторить.

Вы достаточно хороши 

Эта книга — для всех хороших девочек, которые устали такими быть. “Пришло время отстать от себя” — призывает психолог и коуч Юлия Тертышная. И подробно рассказывает о том, как ощущение собственной недостаточности мешает нам добиваться целей и быть счастливыми. Здесь же — упражнения, которые помогут избавиться от вредных установок и организовать жизнь так, как хочется именно вам.

Не мешай себе жить 

Практическое руководство от опытного психиатра по избавлению от 40 моделей саморазрушительного поведения: желания изменить других людей, жалости к себе, чувства вины, прокрастинации, гнева. Рекомендации, которые помогли тысячам пациентов преодолеть боль, страхи растерянность. И работающие советы. В стильном и удобном формате покетбука.

Ответы внутри тебя

В сложных ситуациях мы привыкли обращаться к кому угодно: подругам, психологам, соцсетям — забывая, что ответы на самые важные вопросы лежат внутри нас. Эта книга поможет открыть двери души и сердца — и услышать себя настоящую. Ее можно читать просто так, а можно обращаться к ней в моменты тревоги, кризиса или при необходимости принять важное решение. Под обложкой — вдохновляющие советы и яркие наглядные иллюстрации. 

Почему никто не сказал мне об этом раньше?

Настольная книга для всех, кто интересуется психологическим благополучием. Психолог Джули Смит собрала самые распространенные проблемы, с которыми сталкивается каждая из нас, — самооценка, страх, плохое настроение, неуверенность в себе, — и действенные способы борьбы с ними. Простые практики, которые можно легко претворить в обычной жизни. 


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