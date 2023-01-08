 

Армия обороны Израиля предотвратила попытку контрабанды оружия в долине Иордана

08.01.2023, 23:14, Новости дня
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Израильские силовики предотвратили попытку контрабанды 10 пистолетов в долине реки Иордан, два человека задержаны, сообщила Армия обороны Израиля.

В заявлении говорится, что в четверг солдаты Армии обороны Израиля заметили двоих подозреваемых у кибуца Ашдот-Яаков. Силы Армии обороны Израиля, полиции Израиля и пограничной полиции Израиля были направлены на место и задержали подозреваемых, у которых было 10 пистолетов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Как отмечается, задержанные и изъятое оружие были доставлены в полицию.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что контрабанда поставляемого Украине оружия в третьи страны растет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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