 

Средняя цена газа на спотовом рынке в Европе по индексу TTF в 2022 году выросла почти в три раза

08.01.2023, 23:04, Новости дня
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В 2022 году средняя цена газа на спотовом рынке по индексу хаба TTF в Европе выросла в 2,7 раза, свидетельствуют данные энергетической компании Elexys.

В среднем контракт с поставкой «на день вперед» стоил 123,3 евро за МВт.ч (более 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров по текущему курсу), а годом ранее – 46,3 евро (чуть выше 500 долларов). Пик среднемесячной стоимости пришелся на август – более 2,4 тыс. долларов (среднесуточный пик – более 3,2 тыс. долларов 26 августа), самый низкий среднемесячной уровень зафиксирован в феврале – чуть ниже 1,1 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

Напомним, за 2022 год средняя расчетная цена газа в Европе превысила 1,26 тыс. долларов за тысячу кубометров. Первую торговую неделю 2023 года цены на газ в Европе завершили в районе отметки 760 долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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