Globo сообщил о вторжении сторонников экс-президента страны Болсонару в здание парламента в Бразилии

В столице Бразилии произошли столкновения между сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару и полицией, участники беспорядков прорвались в здание Национального конгресса, сообщают СМИ.

Участники беспорядков требуют отставки правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Радикальные сторонники Болсонару вооружены палками и бросают в полицию камни, правоохранители используют слезоточивый газ, передает ТАСС со ссылкой на Globo.

Вторжение, которое произошло после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, было кратковременным, и протестующие уже покинули здание парламента, передает РИА «Новости» со ссылкой на G1 и Folha.

Напомним, Лула да Силва принял присягу 1 января, в третий раз заняв пост президента Бразилии. Болсонару отказался оспаривать результаты выборов, но его сторонники, недовольные результатами выборов, все равно устраивают беспорядки.

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