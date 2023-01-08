Саудовская газета Asharq Al-Awsat сообщила о возможной встрече Лаврова с главами МИД Сирии и Турции в Москве

В среду в Москве могут состояться переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Сирии и Турции Фейсалом Микдадом и Мевлютом Чавушоглу, информирует саудовская пресса.

К встрече может присоединиться глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Встреча министров должна пройти в рамках подготовки к переговорам президентов России, Сирии и Турции, передает ТАСС со ссылкой на Asharq Al-Awsat.

Саудовское издание пишет, что ОАЭ предложили площадку для проведения такого саммита. Если же саммит пройдет в Москве, в ней может принять участие представитель ОАЭ высокого ранга. Также обсуждается организация встречи представителей четырех стран со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Женеве 23 января. Asharq Al-Awsat пишет, что ОАЭ хотят «подтвердить позицию» о нормализации отношений с Сирией.

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