Сливовый и баклажановый: какие цвета макияжа выгодно выделят карие глаза

Знать, как красиво и элегантно накрасить карие глаза, очень важно, чтобы избежать создания чрезмерно грубых образов. Особенно, если у нас запланировано торжественное мероприятие, или вы ищете идеи для повседневного макияжа. В этой статье вы найдете советы профессиональных визажистов.

Идеальные цвета

Одним из самых ярких цветов для кареглазых в этом году является глубокий и сверкающий красный, который можно использовать, если вы хотите добавить смелых красок в свой макияж. Однако если вы ищете более элегантный вариант — смешивайте оттенки, присутствующие в этом взрывном нюансе с коричневым и сливовым или баклажановым цветами, для неожиданного, но все же гламурного мейк-апа.

В этом случае также важно, чтобы вы выбирали продукты с одинаковым подтоном (горячим или холодным), чтобы не рисковать чрезмерно эффектным результатом. Для еще более утонченного эффекта вы можете заменить классическую черную тушь коричневой тушью для элегантного дневного образа карих глаз.

Выбор подводки

Если вы ищете идеи макияжа без теней для век, альтернативой является использование подводки для глаз, создающей простую, но шикарную линию. Лучше не прибегать к особым графическим трюкам, если вы ищете элегантный эффект, потому что они непоправимо заставят макияж «повернуться» в сторону более модного и гламурного результата.

Нанесение подводки для глаз не так сложно, как может показаться. Главное, выбрать правильный цвет. Классический черный — это неплохо, но лучше использовать как можно меньше черного. Для элегантного и еще более утонченного макияжа карих глаз лучше всего выбрать пряный коричневый, возможно, нанося его мягким и маслянистым карандашом, растушевывая заостренной кистью.

В принципе, можно использовать и другие техники и оттенки. В частности, идеально подходит смоки-айс. Но в любом случае, подбирать стоит именно коричневые и фиолетовые тона.