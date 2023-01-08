Не даем внешнему хаосу стать хаосом внутри: гороскоп на неделю с 8 по 14 января для всех знаков зодиака

Грядущая неделя обещает быть сложной: все будет казаться застывшим, неподвижным и словно закованным в цепи. В «период шторма» ретроградного Марса мы будем чувствовать себя так, как будто врезаемся в кирпичную стену. Эта неделя — хорошее время для размышлений о последних месяцах. Чтобы сохранять спокойствие, повторяйте про себя мантру: «Я не позволю внешнему хаосу создать бурю внутри меня. Я могу найти спокойствие в любой буре».

По прошествии недели все знаки зодиака почувствуют, как на них давит тяжелая энергия. Однако Овнам, Близнецам и Козерогам будет труднее всех. Это связано с тем, что Овен – знак зодиака, управляемый Марсом, – столкнется с временной потерей ориентиров, особенно в вопросах, связанных с профессиональной деятельностью.

Близнецами управляет Меркурий, поэтому им нужно быть готовыми к странным ощущениям, которые они будут испытывать в течение недели. И последнее, что следует упомянуть, – это то, что Козероги также будут чувствовать неуверенность, их продуктивность снизится, потому что Меркурий сеет хаос в их знаке зодиака.

А теперь перейдем к гороскопу на неделю для всех знаков зодиака.

Овен

На этой неделе на работе все пойдет не по плану. Астрологи советуют представителям знака не сопротивляться обстоятельствам и подчиниться внешним силам. Вместо того чтобы строить перспективы на будущее, проанализируйте результаты, которых вам удалось достичь в прошлые месяцы, и подведите итоги 2022 года. Сосредоточьтесь на своих поступках и не осуждайте окружающих, как бы плохо по вашему мнению они себя ни вели.

Телец

Грядущая неделя будет достаточно энергичной: у вас появится желание попробовать что-то новое и расширить свои горизонты. Это может быть стремление к путешествиям, желание завести новые отношения или повысить свою профессиональную квалификацию. Все свои силы вы направите на то, чтобы реализовать свою цель, для чего вам понадобятся надежные союзники. Не торопите события и действуйте обдуманно.

Близнецы

На этой неделе у Близнецов могут возникнуть проблемы с доверием, поэтому нужно быть осторожными в своих действиях по отношению к другим людям. Вы можете почувствовать побуждение совершить смелый поступок или высказать свое мнение. Но не поддавайтесь импульсу, астрологи предупреждают, что вы также можете чувствовать себя сбитым с толку — измученным и неспособным собраться с силами, чтобы отстоять свою точку зрения. Останьтесь сторонним наблюдателем и не предпринимайте активных действий, которые могут обернуться против вас.

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Рак

На этой неделе вас ожидают настоящие бури в отношениях. Погода за окном будет соответствовать вашему душевному состоянию, и в отношениях с другими людьми вы явно будете не на пике своих возможностей. Лучше всего не спешить с выводами, а разговоры по душам отложить до февраля. Совет от астрологов: старайтесь больше отдыхать и на время затаитесь, чтобы избежать неприятностей.

Лев

В начале недели вы почувствуете сильный импульс – внутреннее побуждение к действию, однако ваша продуктивность будет расти очень медленно. Вы будете пытаться управлять всем, что вы запланировали, но вдруг поймете, что все утекает сквозь пальцы, как песок. Воздержитесь от путешествий и важных сделок. Лучше всего сосредоточить энергию на членах своей семьи или друзьях. Уделите время тем, кто вас по-настоящему любит и ценит.

Дева

Неразбериха вокруг дел сердечных на этой неделе гарантирована. Ваша жизнь будет вращаться вокруг вопросов любви, романтики, творчества, хобби или детей. Не позволяйте мелким неприятностям усилить вашу тревогу. Просто поймите, что некоторые вещи неизбежны, и плывите по течению.

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Весы

На этой неделе ваши эмоции и мысли будут качаться из стороны в сторону подобно маятнику. Вы можете ощутить напряженность вокруг дома, недвижимости или семейных дел. Не позволяйте происходящему напугать вас. Постарайтесь использовать это нестабильное время, чтобы настроиться на реализацию планов. Если вы находитесь в процессе подписания нового договора аренды или покупки недвижимости, сделайте все возможное, чтобы отложить сделку до февраля.

Скорпион

Будьте осторожны с тем, что вы говорите, пишете и публикуете на этой неделе. Хаос в голове может привести к тому, что вы перестанете правильно воспринимать то, что говорят другие, или же своими словами заставите окружающих сомневаться в вашей компетентности. Это удачное время, чтобы пересмотреть свой жизненный путь и правильно сформулировать свои цели на ближайшее будущее.

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Стрелец

Стрельцам предстоит столкнуться с финансовыми трудностями. Ближайшая неделя – неудачное время для инвестиций или запуска бизнес-кампании, поэтому если вы сможете отложить проекты до февраля, то результат вас обрадует. Используйте эту энергию, чтобы пересмотреть свой бюджет и сэкономить деньги. Сейчас неблагоприятное время для крупных покупок. Старайтесь приумножить свой капитал.

Козерог

На этой неделе все будет идти кувырком, потому что ментальный Меркурий, планета ума и общения, вращается в обратном направлении в вашем знаке зодиака. Это означает, что вы будете чувствовать себя особенно смущенным и неуверенным. Не надо идти вперед. Остановитесь и подумайте, правильной ли дорогой вы идете. Возможно, стоит пересмотреть свои приоритеты.

Водолей

Тени из прошлого пытаются поглотить Водолея. Когда ментальный Меркурий вращается в обратном направлении в вашем секторе кармы, вы можете почувствовать, будто кошмары поглощают ваш разум и дух. Если на этой неделе вам снова придется столкнуться с призраками прошлого, то задумайтесь над тем, как можно раз и навсегда избавиться от них. Не пытайтесь бороться с невидимыми врагами, это только истощит ваши силы, а они вам еще пригодятся в будущем.

Рыбы

На этой неделе вас и ваших близких друзей может поглотить ураган драмы. Это идеальное время, чтобы быть честным с самим собой и с окружающими, а не сплетничать или делать поспешные выводы. Руководствуйтесь принципами морали в своих поступках и не делайте того, о чем придется вскоре пожалеть. Если вы будете вести себя достойно, то, когда ситуация вокруг вас наладится, вы окажетесь в выигрышном положении.