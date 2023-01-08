Парфенов, Петров, Хлевинский: кто из звезд умер в Рождество 7 января

Седьмого января все христиане отмечают Рождество. И если так вышло, что в этот день человека не стало в живых, значит так хотел сам Господь. Многие верят, что это совпадение означает непременное перерождение души, и покойному лишь повезло.

В этот светлый праздник 7 января 2023 года “Дни.ру” напоминают не только о торжестве рождения Христова, но и вспоминают о тех знаменитостях, которые окончили свой жизненный путь прямо под Рождество.

Кинорежиссер лент “Без вины виноватые”, “Петр Первый” Владимир Петров родился 17 октября 1946 года в Киеве. За свои труды перед отечеством он удостоился звания заслуженного деятеля искусств России. Режиссер успешно отучился в Киевском госинституте театрального искусства на актерском и режиссерском факультетах. Умер он 7 января 1966 года.

Танцор и народный артист СССР, Махмуд Эсамбаев родился в 1924 году и умер в 2000-м – так же 7 января. Он стал гением, которому покорились танцы всех народов мира. Танцор был участником всех важных в СССР мероприятий.

26 июля 2022 года исполнилось 110 лет со дня рождения еще одной звезды Советского союза, заслуженного артиста РСФСР актера Николая Парфенова. Он родился 26 июля 1912 года и скончался 7 января 1999 года. Артист завоевал всенародную любовь и вошел в историю советского кино как “король эпизода”.

Советский и российский актер Валерий Гурьев родился 26 апреля 1953 в Нижнем Новгороде и умер 7 января 2021 года в Москве.

В 2021 году в Москве умер народный артист России, звезда сериалов “Вечный зов” и “Большая перемена” Валерий Хлевинский.