 

От блондинки с автозагаром до роковой поп-дивы: как менялась Ольга Бузова

08.01.2023, 22:10, Разное
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Однажды Ольгу Бузову признали самой яркой участницей реалити-шоу “Дом-2”. И с этим было трудно поспорить, ведь она, будучи звездой телестройки, действительно умела привлекать к себе внимание. С годами многие стали понимать, что блондинка с автозагаром подкупает людей своей искренностью, открытостью. Сама Ольга не раз признавалась, что у нее нет масок. Она такая, какая есть.

У Бузовой много способов самовыражение, и один из них – это внешний вид. Она много раз экспериментировала с внешностью. Причем каждый ее образ становится трендом. Поклонницы стараются подражать Ольге. Нельзя не заметить, что звезда долгое время была блондинкой, но когда в ее жизни произошел переломный момент – развод с Дмитрием Тарасовым – она неожиданно для всех превратилась в брюнетку.

Тогда же началась певческая карьера Бузовой. Хит за хитом, альбом за альбомом, проект за проектом, и Ольга превратилась в суперзвезду. А где бешеная популярность, там и большие деньги, а значит, и больше возможностей для фэшн– и бьюти-экспериментов.

Сегодня поклонники не поспевают за образами Ольги Бузовой. Она меняется так часто, что народ не успевает обсудить и оценить каждый ее образ. Ставшая роковой поп-дивой бывшая участница скандального телепроекта действительно создает тренды, а тренды, как сложилось в последние годы, сменяют друг друга слишком быстро.


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