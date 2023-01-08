5 причин посмотреть новый сериал “Оливье и роботы”

Оцените свои шансы против искусственного интеллекта

Уже сейчас маркетплейсы забиты всевозможными примочками для превращения вашей уютной двушки в “умный дом”. Поэтому трудно представить, что нас ждет лет через 10-20, когда искусственный интеллект обретут и холодильник, и кофеварка, и даже мясорубка. В эпизоде “Оливье и роботы” под названием “Знакомство” главный герой (открытие 2022-го Аскар Ильясов из “Нулевого пациента”) придет знакомиться с родителями любимой девушки. Ситуация вроде бы простая, но выяснится, что родственники давно умерли. Зато они успели оцифровать свое сознание, превратив его в “умный дом”. Очевидно, что технический прогресс быстро наткнется на конфликт отцов и детей. Мечтать об оцифровке сознания мы не призываем, а вот посмотреть на то, к какому хаосу есть шанс прийти, если сделать окружающее пространство слишком интеллектуальным, точно стоит. А заодно еще раз подумать: может, и ну его, этот “умный дом”?

Посмотрите на любимых актеров в необычном амплуа

“Оливье и роботы” сделаны по принципу альманаха, так что все шесть эпизодов никак не связаны между собой. При этом у каждой серии звездный актерский состав. В новелле “Процесс” главная роль у Ирины Горбачевой, причем играет она очень серьезного адвоката, хотя и в абсурдном судебном разбирательстве. Подзащитный героини сломал кофемашину, но судят его за убийство. Дело в том, что в недалеком будущем “интеллектуальная” бытовая техника станет полноправным членом общества, а значит, ее жизнь должен защищать УК РФ.

В том же время обычная преподавательница из серии “Учитель года” испытает на себе последствия медицинского эксперимента. В качестве новаторского лечения девушке пересадят часть мозга борца ММА, что приведет к неожиданным последствиям. Учительницу играет хрупкая Ольга Медынич, которую мы точно не ожидали увидеть на ринге. В проекте также заняты Гоша Куценко, Егор Корешков, Никита Кукушкин, Юлия Топольницкая и даже Леонид Каневский. Да-да, он обязательно расскажет про “совсем другую историю”.

Задумайтесь о своих карьерных перспективах

Технофобы любят рассказывать о том, что повсеместное внедрение роботов в нашу жизнь может привести массовой безработице – механизмы выполняют одни и те же действия и не жалуются. К тому же, они не берут больничные и не уходят в декрет. Тут стоит вспомнить пример из учебника истории: когда во время Промышленной революции XVIII-XIX веков станками заменили ручной труд, уволенные рабочие объявили им войну и пытались уничтожить технику. Похожая ситуация приключится с героем новеллы “Храброе сердце”. Вместо обычного курьера (Никита Кукушкин) его работу начнет выполнять робот-доставщик. В результате несчастный герой окажется без средств к существованию. Впрочем, он найдет способ прокормиться, а заодно и отомстить ненавистным роботам. Посмотрите этот эпизод, посмейтесь, но оцените собственные профессиональные перспективы. Вдруг, вас тоже легко заменить в работе? Не нужно ждать когда это случится, а начинать действовать прямо сейчас – учиться чему-то новому и развиваться. И никакие роботы вам не страшны!

Получите заряд позитива

В турбулентные времена мы все нуждаемся в положительных эмоциях. Особенно зимой, когда световой день короткий, а уровень витамина D в крови падает ниже нуля. Да-да, почитайте исследования про прямую зависимость уровня этого вещества и нашего психологического состояния, да и просто общего самочувствия. Самый простой способ поднять настроение – посмотреть хорошую комедию, да еще и с актуальным юмором. “Оливье и роботы” именно из таких!

Проверьте, сбудутся ли прогнозы

А, вот это самое интересное! Может, помните, как в октябре 2015-го все обсуждали материализовавшаяся и не очень предсказания из второй части “Назад в будущее”? Классический фильм был снят в конце 80-х, но фантазировал про осень 2015-го. Например, летающие машины и по сей день существуют только в прототипах, а вот технологию видеочата мы используем повсеместно (ох, уж эти надоедливые рабочие зумы!). Конечно, мы не ждем, что все, что напридумывали создатели “Оливье и роботы”, окажется когда-нибудь нашей реальностью, но кто знает? Лучше подготовиться к невероятному уже сейчас и… вести себя поосторожней с кофемашиной!