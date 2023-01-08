 

Джесси Джей сообщила о беременности — спустя год, как потеряла первенца

08.01.2023, 22:01, Разное
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34-летняя певица Дежесси Джесси ждет ребенка. Радостном событии будущая мама сообщила в соцсетях, опубликовав ролик на котором запечатлены разные этапы ее беременности — от положительного теста до заметно округлившегося животика и снимков ножки малыша с УЗИ.

Я так счастлива и напугана, что наконец-то могу поделиться этим… Пожалуйста, будьте со мной понежнее, — написала она под видео. 

Остальные подробности — свой срок и предположительную дау родов, Джесси решила пока оставить в тайне от общественности. И не случайно. Дело в том, что певица уже несколько лет пытается стать мамой. Врачи даже диагностировали ей бесплодие, но она не теряла надежды и чудо произошло — в 2021 году певица, наконец, забеременела. Однако выносить малыша не смогла. Потеря первенца стала для Джей большой личной трагедией 

После третьего сканирования мне сказали, что сердцебиения больше нет. Этим утром. Я чувствую, что не могу контролировать свои эмоции… Я решила родить ребенка одна. Потому что это все, чего я когда-либо хотела, а жизнь коротка. Забеременеть было само по себе чудом и опытом, который я никогда не забуду. Я до сих пор в шоке, печаль зашкаливает. Но я знаю, что я сильная, и я знаю, что со мной все будет в порядке, — написала она в соцсетях.


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