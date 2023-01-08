«Реальность без видео уже не реальность» — BFM TV рассказал о зависимости от смартфонов

С развитием соцсетей у многих людей появился рефлекс записывать на видео всё происходящее, что не позволяет сконцентрироваться на настоящем моменте и мешает окружающим. Такой поверхностный взгляд на мир часто приводит к тому, что только запечатлённые события воспринимаются как реальные, объясняет эксперт в репортаже BFM TV.

На Елисейских полях 31 декабря светящихся экранов было почти столько же, сколько людей, пришедших отпраздновать Новый год. Записывать видео везде и всегда стало рефлексом, даже в концертных залах. Стендап не стал исключением — иногда комики вынуждены обращаться к зрителям.

РЁДУАН БУГЕРАБА, стендап-комик: Девушка, как там репортаж? Ты три секунды снимай, а не семь часов!

РЁДУАН БУГЕРАБА: Видеть человека, который смотрит на тебя, держа свой смартфон вот так, с подсветкой на лицо, — это не очень приятно. Во-вторых, это мешает другим зрителям, людям, которые сидят позади перед светящимся экраном. Это мешает сидящим по бокам, мешает многим. Теряется концентрация: люди концентрируются на том, что снимают, а не на представлении, так что иногда мы теряем время на то, чтобы сказать: «Ребята, не снимайте».

На концертах очень часто среди зрителей разливается озеро светящихся экранов. Некоторые артисты используют вспышки в качестве потрясающих декораций, в то время как другие доходят до того, что запрещают пользоваться телефоном во время своих шоу.

АЛЕКСАНДР ЭЛЬМАНН, генеральный директор крупнейшего кинотеатра Европы «Гран-Рекс»: Недавно у нас выступали два артиста, которые категорически возражали против мобильных телефонов. Первой была Мадонна — это было в феврале-марте 2020 года, перед самым началом эпидемии коронавируса. А недавно у нас выступал Боно.

Такая тенденция, проявляющаяся всё чаще, обязана своим появлением социальным сетям.

РЁНАН ШАСТЁЛЬЕ, социолог: Сейчас запись с какого-то события нужна, чтобы показать, что ты там был, и поделиться со своими друзьями и подписчиками в соцсетях. В конце концов вырабатывается довольно поверхностный взгляд на мир, немного оторванный от реальности в том плане, что реальность без видео уже не считается реальностью.

Такое явление также наблюдается на стадионах. Некоторые приложения дополненной реальности это поняли и теперь предлагают болельщикам, которые снимают матч, прямой доступ к информации о каждом игроке на экране смартфона.

Дата выхода в эфир 04 января 2023 года.