ABC News – арест сына известного наркобарона — это просто «подарок» для США, а не результат войны с наркотиками

Мексиканские и американские эксперты убеждены, что недавняя кровопролитная операция по захвату Гусмана-младшего никак не повлияет на приток наркотических веществ в США, пишет ABC News. Для мексиканского правительства война с наркотиками не является приоритетной задачей и подобные громкие аресты зачастую представляют собой лишь жест доброй воли во имя смягчения отношений с Америкой, подчёркивается в материале.



AP

Арест сына бывшего главы мексиканского картеля Синалоа, прошедший в Кулиакане, был демонстрацией силы: использовались боевые вертолёты, участвовали сотни военнослужащих и бронетехника. Однако это весьма незначительный шаг в деле борьбы с организованной преступностью в стране и, вероятно, он был сделан в преддверии визита Джо Байдена в Мехико, пишет ABC News. Министерство юстиции США отказалось комментировать арест Овидио Гусмана, а ряд экспертов считают, что это могло произойти по просьбе либо по наводке американской стороны.

Операция по захвату сына отбывающего пожизненное наказание в США Хоакина Эль Чапо Гусмана стоила жизни 11 военным и полицейским, а также почти двум десяткам подозреваемых в причастности к деятельности картелей. Президент Мексики Лопес Обрадор давно дал понять, что преследование наркобаронов для него не приоритетно: за четыре года у власти, помимо Гусмана-младшего, был арестован лишь престарелый Рафаэль Каро Кинтеро при схожем стечении обстоятельств — за несколько дней до встречи мексиканского лидера со своим американским коллегой.

«Мексика хочет сделать хотя бы самый минимум в деле борьбы с наркотиками. Я не думаю, что это признак того, что будет более тесное сотрудничество… между Соединёнными Штатами и Мексикой… На самом деле здесь, в США, нам нужно лучше работать с точки зрения снижения спроса (на наркотические вещества. — ИноТВ)», — цитирует издание слова бывшего главы отдела международных операций Управления по борьбе с наркотиками Майка Виджила.

«Мексика подчиняется интересам Соединённых Штатов», — убеждена доцент Университета Джорджа Мейсона Гуадалупе Корреа-Кабрера. Она отмечает, что на протяжении десятилетий США арестовывали наркобаронов из Мексики, Колумбии и других стран, однако наркотики в Штатах сегодня доступны как никогда и уносят много жизней. «Меня угнетает, что мы участвуем в этой (войне с наркотиками. — ИноТВ) уже… лет 40, если отсчитывать с (убийства агента Управления по борьбе с наркотиками США Энрике. — ИноТВ) Камарены, но у нас до сих пор нет возможности провести расследование. Мы продолжаем делать ставку на силу, на военный потенциал, а не на способность проводить расследования», — приводит автор материала комментарий мексиканского аналитика по вопросам безопасности Алехандро Хоупа.

Благодаря этому аресту правительство Лопеса Обрадора оказывается в выигрыше сразу по ряду направлений: появилась возможность надавить на военных, отпустивших Гусмана-младшего на свободу тремя годами ранее, смягчить взаимоотношения с США, а также опровергнуть мнение о дружеских связях президента Мексики с картелем Синалоа — лидер страны положительно отзывался о ряде его членов и больше критиковал другие группировки, напоминает ABC News.