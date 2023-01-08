Минобороны: Киев готовит масштабную провокацию в Харьковской области

Специальные службы Украины (СБУ) подготовили масштабную провокацию в Харьковской области с использованием тел мирных граждан, умерших естественным путем, тела были вырыты из могил и дополнительно обезображены, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что СБУ подготовлена новая масштабная антироссийская провокация, направленная на дискредитацию ВС РФ и обвинение российских военнослужащих в якобы совершении военных преступлений, передает РИА «Новости».

В Минобороны пояснили, что в канун православного Рождества представителями Государственного бюро расследований и СБУ были организованы работы по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года.

Отмечается, что «после эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные «ямы» на окраинах указанных поселений для создания фальшивой «доказательной базы» якобы «пыток» и «расстрелов» мирного населения российскими военнослужащими».

В министерстве добавили, что сейчас представители украинских спецслужб и правоохранительных органов осуществляют фотографирование и видеофиксацию тел умерших граждан Украины, а также в присутствии фальшивых «понятых» имитируют работу «судмедэкспертов» и совершение других «процессуальных действий».

«Данными античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки», – сказали в Минобороны.

Напомним, в декабре сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) расстреляли 20 человек в городе Бериславе на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области и решили подготовить провокацию с постановочной съемкой тел жертв этого убийства.

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