 

Минобороны: Киев готовит масштабную провокацию в Харьковской области

08.01.2023, 21:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специальные службы Украины (СБУ) подготовили масштабную провокацию в Харьковской области с использованием тел мирных граждан, умерших естественным путем, тела были вырыты из могил и дополнительно обезображены, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что СБУ подготовлена новая масштабная антироссийская провокация, направленная на дискредитацию ВС РФ и обвинение российских военнослужащих в якобы совершении военных преступлений, передает РИА «Новости».

В Минобороны пояснили, что в канун православного Рождества представителями Государственного бюро расследований и СБУ были организованы работы по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года.

Отмечается, что «после эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные «ямы» на окраинах указанных поселений для создания фальшивой «доказательной базы» якобы «пыток» и «расстрелов» мирного населения российскими военнослужащими».

В министерстве добавили, что сейчас представители украинских спецслужб и правоохранительных органов осуществляют фотографирование и видеофиксацию тел умерших граждан Украины, а также в присутствии фальшивых «понятых» имитируют работу «судмедэкспертов» и совершение других «процессуальных действий».

«Данными античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки», – сказали в Минобороны.

Напомним, в декабре сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) расстреляли 20 человек в городе Бериславе на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области и решили подготовить провокацию с постановочной съемкой тел жертв этого убийства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11.21 / Футбольная сборная Украины улучшила позиции в рейтинге ФИФА

02.10.21 / Зеленский считает, что в Украине “кадровая политика не идеальна”

31.12.21 / Le Figaro – «два года в Абсурдистане» — писатель оценил решения французских властей в период пандемии

07.07.21 / Зеленский понадеялся на новый сигнал по членству Украины в НАТО

13.07.21 / Euronews – российские военные проводят учения по борьбе с боевиками у границ Афганистана

05.01.23 / Предотвращена попытка диверсии на Транссибирской магистрали

28.03.22 / Азербайджан опроверг сообщения о выводе войск из села Фурух в Карабахе

22.05.21 / Зеленский вывел из состава набсовета “Укроборонпрома” Горбулина и включил в него Милованова

20.07.21 / “Ой, хороша”, “Идеал женщины”. Брежнева широко развела ноги на камеру

14.09.20 / Польша призвала ЕС окончательно остановить «Северный поток – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика