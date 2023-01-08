 

Власти Германии не исключили поставку Киеву боевых танков Leopard

08.01.2023, 21:43, Новости дня
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Правительство Германии в будущем может принять решение о поставках Украине боевых танков Leopard, считает вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

«Нет, это, конечно, не исключено», – сказал Хабек в эфире телеканала ARD на вопрос о возможности предоставления Украине танков «Leopard -1» или «Leopard -2».

«Мы изучаем ситуацию, мы согласовываем свои действия с другими странами. Мы будем наблюдать за тем, как дальше будет развиваться дискуссия [по этому вопросу в Германии]», – утверждал министр. По его словам, динамика в вопросе поставок оружия Киеву будет изменяться в зависимости от динамики развития хода боевых действий на Украине, передает ТАСС.

В воскресенье вице-президенты Бундестага Катрин Геринг-Эккардт (от партии «Зеленые») и Вольфганг Кубики (от партии СвДП) заявили, что, помимо отправки Украине БМП Marder, Германия должна поставить и немецкие боевые танки Leopard, но в координации с партнерами по НАТО.

Ранее сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что для Берлина в вопросе поставок оружия Киеву, в том числе танков «Леопард», важно не совершать односторонних шагов.

Накануне Украина потребовала от Запада танки, истребители, подлодки и ракеты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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