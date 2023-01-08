 

Welt: Варшава убеждает партнеров по НАТО в необходимости ослабить Россию

08.01.2023, 21:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Польша пытается убедить партнеров по НАТО в необходимости принятия более жестких мер против России, в частности расширить поставки оружия на Украину, сообщили дипломатические источники в польском МИД.

Немецкая Die Welt пишет, что некоторые члены НАТО – в том числе Германия – похоже, хотят как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. Польша же стремится ослабить Москву в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости».

По мнению опрошенных экспертов из Европейского совета по международным отношениям (ECFR), в группу стран, выступающих за скорейшее мирное урегулирование входят Германия и Франция, тогда как «победы» Украины любыми средствами жаждут прибалтийские страны, Чехия, Словакия, но возглавляет этот список Польша.

Эксперт польского центра (OSW) Юстина Готковска отметила, что даже Соединенные Штаты и Великобритания, которые хоть и оказывают существенную военную поддержку Украине, менее радикальны.

В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна начала получать деньги из фондов ЕС и США за вооружение, переданное Украине. Он также отметил, что Польша не будет поставлять на Украину танки Leopard.

Ранее власти Польши сообщили о поставках на Украину танков, самоходных гаубиц, ПЗРК, дронов, боеприпасов, запчастей для самолетов и другой военной техники. Отмечается, что республика потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07.21 / “У нас любовь”. Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга

28.11.22 / Посол России в КНР Моргулов выразил уверенность в несокрушимости дружбы РФ с Китаем

25.06.21 / “Гуси”. Финалист “Х-фактора” и подопечный Бардаша певец Wellboy презентовал клип в жанре “провинциал”. Видео

15.06.21 / Байден и Путин готовятся ко встрече, Рада приняла закон о налоговой амнистии. Главное за день

20.11.21 / Школьник разбился в угнанном у матери автомобиле под Саратовом

31.07.20 / В Грузии резко ответили Западу на упоминание о политзаключенных в стране

10.03.21 / США без устали бомбят другие страны, но с некоторых пор об этом молчат

06.05.21 / На главу полиции Чехии завели дело об утечке информации

26.01.22 / Макрон перед разговором с Путиным назвал Россию «дестабилизирующей силой»

13.05.21 / РПЦ призвала запретить суррогатное материнство для удовлетворения иностранного спроса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика