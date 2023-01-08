В Японии создали устройство, излучающее на кожу запахи из игр и фильмов

Японская компания Aromajoin продемонстрировала свой гаджет Aroma Shooter Wearable на выставке Consumer Electronic Show (CES 2023) в Токио. Он передает ароматы из телевизора, фильмов и игр. Об этом сообщило издание PC Gamer.

Это дугообразный ошейник, который можно разместить под лицом человека. Aroma Shooter Wearable не использует газ или другие жидкости для смешивания ароматов. Вместо этого в нем используются картриджи, содержащие “твердотельный” тип аромата. Он вбирает воздух, а затем выпускает ароматические примеси на лицо пользователя.

Утверждается, что картриджи лучше передают ароматы и служат дольше. Они также позволяют устройству переключаться между различными ароматами в течение доли секунды. Aroma Shooter Wearable утверждает, что может передавать более 100 различных ароматов.

PC Gamer сообщает, что компания Aromajoin продемонстрировала возможности Aroma Shooter Wearables во время выставки, показав видео с участием “грудастой девушки из аниме”.