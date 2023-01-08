Мнение: Молодая Гвардия против оккупационного режима

Находящаяся у власти ОПГ именно в последнее время непонятно почему дико озаботилась… воспитанием подрастающего поколения, а если точнее – классическим «промыванием мозгов». В школах осенью ввели обязательные политинформации (под кодовым названием «Разговоры о важном»), недавно в очередной раз «возродили» пионерскую организацию (под кодовым названием «Время первых»), и вот еще одно новшество – в школьные программы по литературе возвращают «Молодую гвардию» Фадеева. Последнее для меня новость – просто я не знал, что Фадеева из программы когда-либо убирали, и пребывал в уверенности, что он там оставался еще со времен моих собственных «школьных лет чудесных». Оказывается, нет: Олега Кошевого и его веселых друзей выкинули из школьных учебников еще в 90-е – и вот только теперь, при деятельном участии Государственной Думы, собрались вернуть.

В первую очередь, понятно, бросается в глаза неимоверная умственная импотенция наших «власть предержащих»: абсолютно ничего нового они придумать не могут, их хватает только на то, чтобы рабски косплеить совок. Логика этого копирования тоже непостижима: ведь во власти сейчас – старцы, чье детство и школьные годы как на совок и пришлись; неужели они забыли, какую скуку и тоску наводили на них самих все эти «идеологические мероприятия» позднего СССР – политинформации, пионерские сборища, их фальшивый пафос и казенный патриотизм? Забыли, что в момент крушения совка никто не вышел его защищать, ни бывшие пионеры, ни бывшие комсомольцы?

И самое главное – что вообще за странная суета с «подрастающим поколением», не поздно ли спохватились «вечные комсомольцы» типа Суркова и Кириенко? Режим очевидно доживает последние год-два, а то и месяцы; какие тут «пионэры»?? Даже если оптимистично предположить, что зомбирование младших и средних школьников протухшими советскими практиками пойдет «на ура», и разговоры «о важном» станут продуцировать в промышленных масштабах нерассуждающих павок корчагиных с полностью промытыми и девственно чистыми мозгами – на это все равно потребуется лет 5-10, а столько режим точно не протянет. И тогда – зачем?! Просто из желания подгадить напоследок?

Похоже на то.

Но и тут безнадежно тупые бандосы «родом из СССР», ставшие «росийской элитой», могут сильно облажаться, поскольку, естественно, никогда сами не читали то, что «рекомендуют». Вот та же «Молодая гвардия»: понимают ли они, что данное произведение Фадеева – «с двойным дном», и является по духу скорее АНТИсоветским, или, как это называется в современной РФ – «экстремистской литературой»?

Хитрый Фадеев, бывший на тот момент видным чиновником «от литературы» (он возглавлял Союз Писателей СССР) выдал, вообще говоря, подрывную вещь – если иметь в виду прежде всего первую редакцию (первое издание) романа. Расслабился Фадеев, посчитал, что война как-то очистила совок, освободила людей, вернула достоинство – поэтому выдал махровую антисоветчину. Если б он еще умел писать…!

Возможно, именно в силу его чисто технической беспомощности (он не умел писать занимательно) – он и «проскочил». Роман издали… потом, конечно, «партийные органы» спохватились и наехали на него почти по полной программе – разве что на допросы в НКВД не вызвали (пока). Но потребовали срочно переделать роман, выкатив стандартное (и страшное для писателя в то время) обвинение – «в романе недостаточно отражена роль Партии». Фадеев борцом не был и свой роман послушно переписал (читай – окончательно испортил). Но изначальный посыл все равно остался! Только абсолютно мертвящая скука советской школы не позволила советским «пионэрам» разобраться в том, о чем НА САМОМ ДЕЛЕ «Молодая гвардия»…

Вообще ведь «МГ» – о спонтанном (!) молодежном сопротивлении оккупационному режиму. О самоорганизации (!) «снизу». Только вдуматься в сюжет: совсем молодые ребята, которым никто ничего не поручал, САМИ организуют сопротивление властям на «их» «честно захваченной» территории. Добывают оружие, начинают готовить диверсии и теракты, раздают прокламации, где призывают сограждан противостоять оккупантам. То есть – делают всё то, что Советская власть (как и позднейшая путинская власть) категорически запрещала всем своим подданным.

Но силы неравны, и в конце оккупанты всех ловят и убивают.

На чью же мельницу льет воду «Молодая Гвардия»? Чему она учит нашу молодежь? Ответ очевиден: Фадеев учит, что оккупационную власть терпеть нельзя, даже если твой протест обречен ввиду полного неравенства сил. Если б он еще и умел писать..!

Нет, включение в школьную программу «МГ» – единственное действие служителей образования, против которого я не возражаю. Пусть их. МГ молодым людям пригодится в жизни – если они все же захотят когда-нибудь становиться людьми.