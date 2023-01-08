 

Почувствуйте сладость! Рецепт гречневых блинчиков с кленовым сиропом от Джареда Лето

08.01.2023, 20:49, Разное
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Джаред Лето талантлив, как ни погляди: может полностью погрузиться в роль, чтобы сыграть Джокера, а затем поделится видеороликом, на котором тискает целую охапку щенят. Перед этим споет один из треков группы 30 Seconds to Mars, а после – приготовит панкейки или, по-нашему блинчики, с кленовым сиропом.

Вам не понадобятся сложные ингредиенты и большое количество времени: приготовить их можно быстро и просто. Что это означает? Что до приятного чаепития рукой подать!

Итак, записывайте рецепт!

ингредиенты

Гречневая мука – 60 гр.;
Миндальное молоко – 1/2 стакана;
Стевия (натуральный или кленовый сироп – 1—2 ч. л.;
Разрыхлитель – 1/2 ч. л.;
Соль – 1 щепочка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В небольшой емкости
Джаред Лето смешивает муку, разрыхлитель и соль, а затем, постоянно перемешивая, добавляет молоко.

Затем он выливает получившуюся смесь на разогретую скороводу.

Выпекать блин с каждой стороны нужно около 2—4 минут (зависит от сковороды и плиты на вашей кухне), а затем перевернуть и выпекать столько же.

Готовые панкейки Джаред Лето любит украшать ягодами, а подает их с кленовым сиропом.

Приятного аппетита!


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