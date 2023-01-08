 

Гослинг, Эванс, Кавилл: самые горячие мужики Голливуда

08.01.2023, 20:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пролистывая всевозможные рейтинги самых привлекательных актеров Голливуда, можно заметить, что Генри Кавилл занимает лидирующие позиции. Поклонницы сходят с ума по звезде “Ведьмака” и наверняка хранят дома постер с его портретом. Напомним, что Кавилл также играет Супермена в кинематографической вселенной DC.

Посмотрев на 45-летнего Тома Харди, многие женщины воскликнут: “Настоящий мужик!”. Дело не только в брутальности, харизме и красоте.
Сила, отвага и смелость тоже являются отличительными чертами знаменитого актера. Недавно исполнитель главной роли в фильме “Веном” взял две золотые медали на бойцовском турнире в британском Вулверхэмптоне.

Крис Хемсфорт является одним из самых востребованных актеров Голливуда. Тому доказательство – десяток фильмов, в которых он снялся за последние несколько лет. Нет, не только в проектах Marvel Studios. Помимо “Мстителей” и “Тора” в фильмографии красавчика есть такие свежие ленты, как “Спайдерхед”, “Люди в черном: Интернэшнл” и “Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”.

Говоря о киновселенной Marvel, вспоминается другой не менее привлекательный актер Голливуда – Крис Эванс, которого, кстати, журнал People назвал самым сексуальным мужчиной 2022. Сейчас Эванс, можно сказать, находится на пике популярности, ведь за последние два года он принял участие в ряде проектов, премьера которых состоится в ближайшем будущем.

К слову, в прошлом году Netflix представил фильм “Серый человек”, в котором главные роли сыграли Крис Эванс и Райан Гослинг. Последнего также считают одним из горячих актеров Голливуда. В следующем году на экраны выйдет кинолента “Барби”. Роль Кена досталась Гослингу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10.21 / Билл Клинтон: «В начале 90-х русские либералы готовы были продать шапку Мономаха, Знамя Победы, картины из Эрмитажа и Русского музея и даже Царь-пушку»

25.06.22 / Как ухаживать за кожей тела летом: учитываем особенности сезона и своего возраста

23.11.22 / «Клоуны»: пользователи Сети резко отреагировали на инициативу петербургского ЗакСа установить правила выгула собак

08.09.22 / Украинцам нужно понять, что возвращение Крыма Киеву – всего лишь иллюзия, считают сторонники Путина

12.07.22 / Теннисистка Рыбакина объяснила, почему расплакалась, когда ее спросили о родителях

02.08.21 / Кэти Перри, Орландо Блум, Хайди Клум, Тина Кунаки и другие гости гала-вечера в Италии

14.12.21 / Григорий Лепс сорвал премьеру с Ларисой Долиной из-за болезни

05.01.23 / От бомберов до оверсайз-шуб: 5 трендов верхней одежды

24.11.21 / Увлечение соцсетями связали с депрессией у взрослых людей

15.08.22 / Золотой маникюр вернется в моду этой осенью: как его стильно вписать в свой деловой образ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика