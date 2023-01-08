Гослинг, Эванс, Кавилл: самые горячие мужики Голливуда

Пролистывая всевозможные рейтинги самых привлекательных актеров Голливуда, можно заметить, что Генри Кавилл занимает лидирующие позиции. Поклонницы сходят с ума по звезде “Ведьмака” и наверняка хранят дома постер с его портретом. Напомним, что Кавилл также играет Супермена в кинематографической вселенной DC.

Посмотрев на 45-летнего Тома Харди, многие женщины воскликнут: “Настоящий мужик!”. Дело не только в брутальности, харизме и красоте.

Сила, отвага и смелость тоже являются отличительными чертами знаменитого актера. Недавно исполнитель главной роли в фильме “Веном” взял две золотые медали на бойцовском турнире в британском Вулверхэмптоне.

Крис Хемсфорт является одним из самых востребованных актеров Голливуда. Тому доказательство – десяток фильмов, в которых он снялся за последние несколько лет. Нет, не только в проектах Marvel Studios. Помимо “Мстителей” и “Тора” в фильмографии красавчика есть такие свежие ленты, как “Спайдерхед”, “Люди в черном: Интернэшнл” и “Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”.

Говоря о киновселенной Marvel, вспоминается другой не менее привлекательный актер Голливуда – Крис Эванс, которого, кстати, журнал People назвал самым сексуальным мужчиной 2022. Сейчас Эванс, можно сказать, находится на пике популярности, ведь за последние два года он принял участие в ряде проектов, премьера которых состоится в ближайшем будущем.

К слову, в прошлом году Netflix представил фильм “Серый человек”, в котором главные роли сыграли Крис Эванс и Райан Гослинг. Последнего также считают одним из горячих актеров Голливуда. В следующем году на экраны выйдет кинолента “Барби”. Роль Кена досталась Гослингу.