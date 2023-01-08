 

Вот жених – Личное мнение

08.01.2023, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Волочкову, которая обещала фанатам скорую свадьбу, снова накинулись недоброжелатели.

В очередной раз шпагатная балерина выложила фотографию своего отдыха на Мальдивах. Вот эту:


Фото: Соцсети

Некоторым показалось, что жених лихо прифотошоплен.

Говорят, что стоит неестественно. Не жарко ли ему на Мальдивах в шубе? Врёшь ты, Настя, никакой свадьбы не будет!

Ну, не знаю — я хочу верить Волочковой. Если она сказала, что состоится свадьба, так тому и быть, я считаю.

Ну, а то, что Настя отдыхает без жениха Олега, так это ерунда — может, у него дела или денег на Мальдивы нет. А возможно, Волочкова просто хочет перед свадьбой провести последние дни свободной женщиной и отдохнуть напоследок.

В любом случае, даже если жених прифотошоплен, он ничего не опровергает. Стоит и молча смотрит, пока Настя делает профессиональный шпагат.

https://t.me/lenamiro/12798

Я считаю, что важнее не фотографии с отдыха, а фотосессия свадьбы. Главное, чтобы там жених не вызывал подозрений.

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10.22 / Из-за российских обстрелов и атак на украинские города миллионам мирных граждан грозит опасность

01.03.22 / Стало известно, как ситуация в Украине отразилась на заработке российских звезд

06.06.22 / Мнение: Стыковка с станцией “Тяньгун”

29.11.22 / В Швеции дети стали значительно чаще принимать антидепрессанты

03.03.22 / Собянин рассказ о развитии “Московской электронной школы”

12.01.22 / Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания

18.06.22 / Как это есть – Личное мнение

05.08.21 / Экс-девушка Павла Табакова Cофья Синицына поздравила их дочь с днем рождения: “Нам никогда не будет скучно”

14.06.22 / Премьер Шри-Ланки заявил о намерении покупать нефть у России (с очень большой скидкой)

31.07.22 / Власти Хайнаня выпустили новую редакцию Белой книги о создании портов свободной торговли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика