 

Крис Эванс и Альба Баптиста подтвердили свои отношения самым забавным образом

08.01.2023, 20:40, Разное
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Больше года звезде “Капитана Америка” Крису Эвансу и португальской актрисе Альбе Баптиста удавалось держать свои отношения вдали от общественности, пока в ноябре 2022-го влюбленных не “сдали” инсайдеры. По их словам, 41-летний Эванс настроен решительно: он не только познакомил свою 25-летнюю возлюбленную с друзьями и родственниками (все конечно, от Альбы в восторге), но и предложил жить вместе. И тому, что Баптиста согласилась съехаться, теперь есть подтверждение.

Накануне Эванс, как и многие его коллеги, решил подвести итоги ушедшего года. Тысячи слов актеру заменило одно забавное домашнее видео с участием Баптисты. В ролике, опубликованном Крисом в соцсетях, он и Альба по очереди пугают друг друга, неожиданно выскакивая из-за угла, а реакция запечатлена на камеру. Судя по видео, девушка Эванса очень впечатлительная.

Оглядываясь на 2022, — гласит подпись, сопровождаемая тремя алыми сердечками. 

Напомним, слухи о новом романе Эванса появились после того, как он возглавил ежегодный рейтинг самых сексуальных мужчин планеты. В сопроводительном интервью Крис отметил, что с годами стал гораздо более внимательным и отвественным, когда дело касается романтических отношений. Отметим, что в разное время Крис Эванс встречался со многими голливудскими красотками, например, Джессикой Бил, Дженни Слейт и Минкой Келли.

Что же касается Альбы, то ее биография не пестрит звездными романами.  Баптиста, дочь инженера и переводчицы, наиболее известна по главной роли в фильме “Миссис Харрис едет в Париж” (2022). Девушка говорит на пяти языках и занимается благотворительностью — недавно она организовала гуманитарную помощь сиротскому приюту в Камбодже. 


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