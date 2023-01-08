France 24 – Кевин Маккарти с 15-го раза получил пост спикера палаты представителей США — ценой серьёзных жертв

Республиканское большинство в верхней палате американского конгресса по итогам 15-го раунда голосования всё-таки поддержало кандидатуру Кевина Маккарти на пост спикера палаты, передаёт France 24. Как подчёркивает корреспондент канала, Маккарти удалось завоевать должность, пойдя на серьёзные уступки в пользу наиболее радикального крыла своей фракции — и в результате он, по существу, лишился значительной части полномочий, а также стал уязвим к шантажу со стороны сопартийцев.

КЕТЕВАН ГОРДЖЕСТАНИ, корреспондент France 24 в Вашингтоне: Сегодняшний вечер здесь, в Вашингтоне, для Кевина Маккарти начался на самом деле с самого серьёзного удара и самого большого поражения за все эти 15 раундов голосования: шёл 14-й раунд, и он вышел к журналистам с очень уверенным настроем — говорил, что набрал достаточное количество голосов для избрания, он был абсолютно в этом убеждён. Однако в итоге в самый последний момент член палаты представителей Мэтт Гетц воздержался от голосования — и тем самым на 14-м раунде лишил Кевина Маккарти позиции спикера.

В палате начались ожесточённые споры, в которых участвовали несколько конгрессменов, включая и самого Кевина Маккарти, — и в итоге за считаные минуты положение дел переменилось к лучшему и было решено начать 15-й раунд голосования, когда уже появилась уверенность, что Маккарти соберёт большинство голосов.

Получить это большинство в том виде, в котором мы его ожидали изначально — то есть 218 голосов, которые были бы необходимы Маккарти, если бы в голосовании приняли участие все члены палаты, — ему при этом всё же не удалось. В конечном счёте шесть оставшихся «уклонистов» из республиканского большинства решили воздержаться от голосования — то есть формально за Кевина Маккарти они не проголосовали, но они всё-таки помогли ему получить пост спикера, снизив порог по количеству голосов, который ему необходимо было преодолеть для избрания.

Итак, Кевин Маккарти в конце концов всё-таки стал спикером палаты представителей США, но — что ещё более важно и для страны в целом, и для американского конгресса — палата теперь может начать работу. И в первую очередь там приведут к присяге 434 члена нынешнего созыва, которые на данный момент до сих пор находятся в статусе не полноценных, а избранных конгрессменов.

А ведь новый спикер ради этой победы пошёл на весьма серьёзные уступки, включая значительные сокращения расходов, а также ограничения на его собственные полномочия, Кетеван. Насколько более слабым стало в результате его положение?

КЕТЕВАН ГОРДЖЕСТАНИ: Сам Маккарти за последние несколько дней успел заявить, что эти уступки его не ослабили, однако правда в том, что эти 20 «уклонистов» из республиканского большинства — и, говоря шире, крайне правое крыло Республиканской партии — смогли добиться от него довольно большого числа уступок и ослабили его власть, увеличив за счёт этого свои собственные полномочия, своё влияние и вес внутри республиканской фракции.

Они, к примеру, выторговали больше кресел в крайне влиятельном комитете палаты представителей по регламенту, который решает, какие нормативные акты обсуждаются палатой и как проходит это обсуждение — и, по всей видимости, им удалось получить в этом комитете больше места и больше веса. Они также сумели добиться определённых уступок в плане бюджета, и теперь могут быть урезаны бюджетные расходы, чего и добиваются ультраконсервативные силы.



Кроме того, они заручились определёнными поблажками в том плане, какого рода законы спикер будет допускать до обсуждения в палате — включая нормативные акты, касающиеся ограничений сроков или определённых аспектов политики охраны границ. В общем, по существу, от многого из того, что делает спикера спикером и даёт ему власть над палатой, Маккарти пришлось отказаться.



А что ещё важнее — он согласился снизить порог для вынесения на голосование вопроса об освобождении кресла, то есть, проще говоря, числа конгрессменов, нужного для того, чтобы запустить процесс снятия спикера; он дал согласие на снижение этого порога до одного-единственного представителя республиканской фракции. То есть любой член фракции в любой момент сможет вынести на голосование вопрос снятия Кевина Маккарти — а это значит, что всякий раз, когда ультраправые республиканцы будут с чем-то не согласны, не захотят за что-то голосовать или же будут недовольны тем, как ведёт дела Кевин Маккарти и его лидерскими качествами в целом, у них будет возможность угрожать ему голосованием о снятии его с должности.



И ещё одно — подобное, скорее всего, будет происходить при каждом голосовании: у Маккарти есть перевес в размере всего лишь четырёх конгрессменов, и эти четверо — особенно из ультраправых — будут иметь большое влияние в плане принятия законов.

Дата выхода в эфир 07 января 2023 года.