WP – экономика Украины разрушена, страна держится лишь за счёт США, предупреждают Кондолиза Райс и Роберт Гейтс

Экономика Украины практически уничтожена, а Киев продолжает сопротивляться РФ только благодаря помощи Запада, убеждены бывшая глава Госдепа США Кондолиза Райс и экс-министр обороны страны Роберт Гейтс. В статье для The Washington Post они пишут, что в таких условиях отсутствие военных успехов со стороны украинцев может заставить союзников начать принуждать Киев к перемирию, которое усилит позиции Москвы. Экс-чиновники призывают США резко нарастить объёмы поставок оружия Украине.



AP

О конфликте на Украине на данный момент с уверенностью можно сказать лишь одно: боевые действия и разрушения будут продолжаться, пишут на страницах The Washington Post бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс.

Российский лидер Владимир Путин по-прежнему идёт всё к той же цели — «вернуть всю Украину под российский контроль либо же, если этого сделать не получится, уничтожить её как полноценную страну», уверены Райс и Гейтс. «Он считает, что ему суждено историей восстановить Российскую империю, что в этом его мессианское призвание — а, как много лет назад отмечал Збигнев Бжезинский, без Украины никакой Российской империи быть не может», — подчёркивают они.

Как напоминают авторы, им обоим не раз приходилось иметь дело с Путиным, и они уверены, что, с точки зрения российского президента, время на его стороне: по мнению Райс и Гейтса, он убеждён, что сплочённость США и Европы в деле поддержки Киева в итоге ослабнет и разрушится, и он сможет взять украинцев измором. Боевые действия самым негативным образом скажутся на экономике РФ и её гражданах, но россиянам случалось переносить и гораздо более серьёзные тяготы, пытаются воспроизвести ход мысли лидера страны бывшие функционеры.

«Поражение для Путина не вариант, — рассуждают Райс и Гейтс. — Уступить Киеву четыре восточные провинции, объявленные российскими регионами, он не может. Если он не сумеет в этом году добиться военных успехов, он должен будет сохранить контроль над позициями в восточных и южных частях Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступлений с целью овладеть черноморским побережьем Украины, получить полный контроль над Донбассом, а затем двинуться в западном направлении». Как отмечают авторы, между вхождением Крыма в состав РФ и началом спецоперации прошло восемь лет, поэтому сомневаться не приходится — терпения российскому лидеру хватит.

А между тем, экономика Украины пребывает «в руинах», миллионы украинцев бежали за границу, по инфраструктуре страны регулярно наносятся разрушительные удары, а большая часть её минеральных ресурсов и промышленных мощностей, а также значительная доля сельскохозяйственных угодий оказались под российским контролем, предупреждают Райс и Гейтс. «Военный потенциал Украины и её экономика отныне практически полностью заявисят от помощи со стороны Запада, и в первую очередь — Соединённых Штатов, — пишут экс-чиновники. — Если украинцы не добьются ещё одного прорыва и серьёзной победы над российскими силами, Запад будет всё сильнее давить на Украину с тем, чтобы она пошла на соглашение о прекращении огня, ведь патовая ситуация сохраняется уже много месяцев. Но в нынешних условиях любое прекращение огня позволит российским силам сохранить сильную позицию для того, чтобы впоследствии, когда они будут готовы, возобновить наступательные действия — а это неприемлемо».

Как полагают Райс и Гейтс, избежать такого сценария США и их союзники смогут лишь в одном случае — если они в кратчайшие сроки нарастят объёмы поставок Киеву вооружений и припасов до такого уровня, чтобы Украина смогла выдержать российское наступление, а затем принудить россиян отступить на юге и востоке. Конгресс США уже выделил вполне достаточно средств для того, чтобы это оплатить; теперь дело за Вашингтоном и его союзниками, которые должны принять решения о предоставлении украинцам необходимого им оружия, и прежде всего — бронетехники, убеждены авторы. Как отмечают они, озвученное американскими властями в четверг решение предоставить Киеву БМП Bradley стало пусть и запоздалым, но всё-таки правильным шагом в этом направлении.

Вместе с тем, поскольку доставка на Украину американских танков Abrams сопряжена с целым рядом логистических трудностей, этот аспект снабжения украинцев следует взять на себя Германии и другим союзникам, подчёркивают бывшие чиновники. Кроме того, НАТО должно обеспечить Украину ракетами большей дальности, современными беспилотниками, значительными объёмами боеприпасов (включая артиллерийские снаряды), дополнительными средствами разведки и другим оборудованием — и счёт времени при этом идёт не на месяцы, а на недели, предостерегают они.

Как в американском конгрессе, так и в рамках общественной дискуссии в США в целом всё чаще слышится вопрос: «А какое нам дело?», признают Райс и Гейтс. Но США уже трижды — в 1914, 1941 и 2001 годах — пришлось на собственном горьком опыте убедиться в том, что «неспровоцированная агрессия и посягательства на верховенство закона и международный порядок нельзя оставлять без ответа», пишут они. Тогда Америка в итоге каждый раз сталкивалась с угрозами для её собственной безопасности, и ей приходилось втягиваться в конфликт. Экономики стран мира — включая и США — уже ощущают последствия действий Кремля, и остановить Путина «лучше будет сейчас, пока от США и НАТО ещё не требуется более масштабных действий», предупреждают авторы. «У нас в лице Украины есть решительный партнёр, готовый снести последствия военных действий, чтобы этого в будущем не пришлось делать нам», — разъясняют экс-чиновники.

Недавнее выступление президента Украины Владимира Зеленского в американском конгрессе напомнило многим слова премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который в феврале 1941 года говорил, обращаясь к Америке: «Дайте нам инструменты — и мы закончим работу», пишут Райс и Гейтс. «Мы поддерживаем твёрдое намерение аминистрации Байдена избежать прямого столкновения с Россией. Но если Путин осмелеет, он, возможно, и не станет нам предоставлять такого выбора. Избежать столкновения с Россией в будущем мы сможем в том случае, если поможем Украине отбросить россиян сейчас. Именно таким историческим уроком мы сейчас должны руководствоваться, и он показывает, насколько безотлагательно мы должны теперь действовать — пока не стало слишком поздно», — подытоживают авторы.