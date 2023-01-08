«У меня мечта — черная футболка 2XL, а так все есть»

Новый год в реабилитационном центре «Убежище» «Дома друзей». Фотографии.

Ежегодно Лана Журкина, основатель и директор центра «Дом друзей», который помогает людям в трудной жизненной ситуации, организует «Новогоднюю почту». Подопечные центра пишут письма Деду Морозу, загадывают желания и поздравляют друг друга.

— Мы все родом из детства и хоть мы работаем со взрослыми людьми, но в каждом из них есть ребенок. Как бы мы не относились к новогодним праздникам, все равно каждый из нас загадывает на Новый год желание, все равно все верят в какое-то чудо, в какую-то магию. Все связывают начало нового года с более продуктивным, счастливым периодом, стараются забыть прошлое, плохое и как-то перевернуть лист. Это такая ритуальная в общем-то история, которая всю жизнь с нами живет.

Люди, которые к нам попадают, давно всего этого лишены. Для них, вне наших стен, все праздники сводились к тому нашел ли он возможность переночевать, нашел ли он еду или денег на выпивку. Мы человеку возвращаем настоящий праздник, не связанный никак с инстинктами, которые выходят на первый план, когда человек живет на улице — говорит Лана.

Фотограф Светлана Виданова провела вечер в реабилитационном центре «Убежище» и узнала, о чем мечтают и какие желания загадывают подопечные фонда.

В здравпункте «Дома друзей». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Сергей Борисович Бухвостов. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Письмо Сергея Борисовича Бухвостова Деду Морозу. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Валентина Алексеевна. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Письмо Валентины Алексеевны Деду Морозу. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Марат. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Письмо Марата Деду Морозу. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Сергей (дальний) и администратор реабилитационного центра Александр украшают стены реабилитационного центра «Убежище». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Письмо Сергея Деду Морозу. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Рисунок Михаила Михайловича Иванова в письме к Деду Морозу. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Письмо Михаила Михайловича Иванова Деду Морозу. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Сергей украшает новогоднюю елку в реабилитационном центре. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Письмо Сергея Деду Морозу. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Подготовка к Новому году в реабилитационном центре. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Письмо Германа Сергеевича Лочехина Деду Морозу. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Денис Леонов. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Письмо Дениса Леонова Деду Морозу. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Даниил Чашкин. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Письмо Даниила Чашкина Деду Морозу. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Подопечные «Дома друзей» в ожидании праздника. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Письмо Сергея Евгеньевича Самылина. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

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