Мнение: Призраки из ЧВК?

Прошла мощная PR-компания о первой группе бывших заключенных, участвовавших «в специальной военной операции в качестве добровольцев в группе «Вагнер», у которой завершился полугодовой контракт и они разъезжаются по домам, и с них вроде бы сняты все судимости.

Очевидно, что это видео необходимо не тем, кто возвращается с Донбасса. Это видео необходимо для тех, кто еще находится в колониях. Что бы посмотрели и выстроились в очередь в ЧВК «Вагнер».

Остается вопрос о механизме «помилования», как он может быть устроен в рамках действующего законодательства.

«Помилование осуществляется Президентом РФ в отношении индивидуально определенного лица» (ст. 85 УК РФ). То есть в отношении каждого из участников спецоперации, попавшего на Донбасс из колонии через ЧВК «Вагнер» должен быть индивидуальный указ президента России о помиловании.

Эти указы не могут быть секретными. И они должны быть обнародованы. Но их пока то ли нет, то ли я плохо искал.

Еще один важный момент. «На основании «Положения о паспорте гражданина РФ», утвержденного постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 года № 828 с изменениями вплоть до июля 2021 года (пункт 21) «Паспорт лица, заключенного под стражу или осужденного к лишению свободы, временно изымается органом предварительного следствия или судом и приобщается к личному делу указанного лица. При освобождении из-под стражи или отбытия наказания в виде лишения свободы паспорт возвращается гражданину».

Без паспорта в свободную жизнь в каком бы то ни было виде бывшие осужденные вернуться не могут. Для того чтобы вернуть им паспорта, органы ФСИН, где хранятся прежние документы, или органы МВД, если речь о выдаче новых паспортов, должны официально получить указ президента о помиловании. Об этом не может не стать известно, даже если эти акты будут (или уже были) вынесены под каким-то служебным грифом (отсюда).

То есть арестанты, вернувшиеся с Донбасса, которых основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин напутствовал на новую жизнь, на самом-то деле сегодня пока еще…. призраки. Они вроде бы и есть, но их нет. Потому что пока нет оснований выдать им новые паспорта.

В общем, ждем президентских указов о помиловании арестантов, отправившихся на Донбасс и вернувшихся оттуда живыми? Или как?

Фотография арестантов, вернувшихся с Донбасса, отсюда

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