 

Артист Сослан Фидаров: Смолянинова никогда не будет на поле боя

08.01.2023, 20:20, Новости дня
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Заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров ответил актеру Артуру Смолянинову, который угрожал пристрелить его на поле боя, подчеркнув, что этого никогда не произойдет, потому что Смолянинова никогда не будет «на поле боя».

«Артур, ты представляешь, я живой. И все те знакомые, кто тебе сказали, что я погиб, они тебя обманули», – сказал Фидаров в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале регионального информационного портала «ОсНова».

Он добавил, что Смольянинов обманывает свою многомиллионную аудиторию, которая ему верит, передает РИА «Новости».

«По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь, только потому, что на поле боя тебя никогда не будет», – ответил ему артист.

Напомним, в ходе интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России) Смольянинов раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку СВО, добавив, что ему «наплевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность воевать за Украину. Артист также сообщил о готовности убить одного из актеров из Осетии Сослана Фидарова, который сражается за Россию. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота».

После интервью Смольянинова депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что в Госдуме необходимо поднять вопрос о том, как реагировать на заявления артистов, выступающих против России. По ее словам, артист «потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников».

Кроме того, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что обратится в СК с просьбой возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова. Он подчеркнул, что «этот беглый артист должен повторить путь Невзорова с уголовным делом». По его словам, у таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам – фильмам.

Ранее певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. После этого Меладзе попытался оправдаться перед фанатами. Позже Артист Максим Галкин (признан иноагентом) также поддержал выкрик из зала «слава Украине», ответив фразой «героям слава».

Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» активно использовалось украинскими неонацистами ОУН и УПА (обе организации запрещены в России) в начале Второй мировой войны. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко предложил сделать слова «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» официальным воинским приветствием в Вооруженных силах Украины, законопроект был принят в Верховной раде.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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