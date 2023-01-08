Безусловный бьюти-тренд, требующий осторожного подхода: как выбирать правильную кислоту для ухода за кожей

Полноценный уход за кожей не может обойтись без пилинга, это вам любой косметолог скажет. Механические пилинги уже давно ушли в прошлое, а вот кислотные набирают обороты. Правда, выбирать и использовать их нужно очень осторожно, чтобы не навредить. Как правильно выбрать кислоту – разбираемся.

Основная информация

Кислоты могут входить в состав практически любого средства по уходу, будь то сыворотка, крем или пенка для умывания. Каждый продукт работает хорошо, но важно правильно выбрать кислоту на каждый день, чтобы не столкнуться с раздражением или шелушением. Остановиться нужно на одной, потому что сочетать разные кислоты самостоятельно нельзя, они могут поменять свои химические свойства, а значит, и результат будет не предсказуемым.

Что касается противопоказаний, они есть. Нельзя использовать средство при расширенных сосудах, герпеса, повышенной чувствительности кожи. На нежную кожу век кислоты можно наносить исключительно в в составе крема. Кстати, такой косметикой можно пользоваться круглый год, но если производитель указал на необходимость использовать солнцезащитное средство, обязательно наносите его.

Разница между домашним и салонным уходом

Наверняка вы задумывались о необходимости делать салонные пилинги, если дома можно собрать свой набор красоты. Однако разница между домашними и профессиональными линейками колоссальная. Прежде всего надо сказать, что в свободной продаже средств, предназначенных для салона, нет. Это делается умышленно, чтобы покупатели не нанесли себе вред, потому что профессиональная линейка косметики благодаря низкому уровню рН гораздо агрессивнее и отличается сильной концентрацией АНА-кислот. Оценить состояние кожи и назначить кислоту может только дерматолог. Но вот сочетать салонный и домашний уход можно и нужно. Делаете профессиональный пилинг, поддерживайте домашними средствами.

Когда и как использовать

Считается, что кислотный пилинг можно наносить как утром, так и вечером, только утром обязательно нужно использовать солнцезащитное средство. Подойдет тональный крем с защитой от ультрафиолета или пудра. При этом использовать продукты с кислотами можно каждый день, современные технологии на это и рассчитаны. Только не нужно рваться с места в карьер, придти к ежедневному использованию кислот нужно постепенно. Начать лучше с применения два раза в неделю. Обязательно наблюдайте за кожной реакцией. Не сочетайте кислоты с другими видами пилингов, особенно абразивных.

Итак, какую же выбрать?

Гликолевая кислота

Одна из самым популярных кислот для ухода за кожей, входит в состав и домашних, и салонных средств. Гликолевую кислоту получают из сахарного тростника, поэтому она является одной из самых дешевых. Кислота помогает мягко отшелушить, “стереть” тончайшие морщинки, убрать застойные пятна. Ее можно использовать для осветления кожи, лечения угревой сыпи, шрамов и гиперпигментации. Чаще всего этот тип пилинга рекомендуют зрелой коже, которая теряет тонус, увядает. Идеальна для жирной кожи, не рекомендуется для чувствительной. Перед применением обязательно должен быть осмотр дерматолога. В природе гликолевая кислота встречается в яблоках, молоке, меде, винограде и папайе, поэтому их смело можно добавлять в домашние маски для лица.

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Салициловая кислота

Следующая по популярности – салициловая кислота. Она относится к группе бета-гидроксикислот, жирорастворимых. Пилинг на ее основе способен разрушить верхний омертвевший слой эпидермиса, проникнуть глубоко в клетки и очистить их. Салициловая кислота чаще всего используется в косметике для лечения акне. Идеально подходит жирной и комбинированной коже. Но есть один нюанс: по своей структуре кисло а похожа на аспирин, поэтому будьте бдительны: если у вас аллергия, лучше отложите в сторону все средства с этой кислотой.

Азелаиновая кислота

Азелаиновая кислота содержится в нашей коже и вырабатывается благодаря употреблению дрожжей, например, в хлебе. Входит в состав многих средств для лечения акне, удаления шрамов и уменьшения пигментации. Подходит всем типам кожи, даже чувствительной. Ее можно наносить на раздраженную кожу с признаками розацеа для уменьшения симптомов.

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Миндальная кислота

Миндальная кисло а относится в группе АНА, кислот, которые растворяются в воде. Настоящая палочка-выручалочка для людей, страдающих гиперпигментацией, акне, меланодермией, хорошо разглаживает мелкие морщины, повышая эластичность эпидермиса. Миндальный пилинг отличается от своих собратьев увеличенным временем воздействия, ей требуется время для глубокого проникновения. Косметику и пилинги на основе миндальной кислоты рекомендуют обладательницам сухой, чувствительной кожи еще и потому, что она отлично сохраняет влагу в эпидермисе. Кстати, именно поэтому кислота не подходит жирной коже – усиливается выделение кожного сала. Если вы мечтаете немного осветлить лицо, также используйте косметику с миндальной кислотой.

Молочная кислота

Мягкое отшелушивающее средство, которое чаще всего можно встретить в молоке. Именно поэтому древние египтянки обожали принимать молочные ванны. Кислота вкупе с жирами делает кожу гладкой, мягкой, упругой и сияющей. Идеально подходит сухой, чувствительной, зрелой, увядшей коже.

Гиалуроновая кислота

Этот ингредиент знаком каждой женщине, ведь это вещество увлажняет даже самые глубокие слои кожи, связывая воду и препятствуя ее выведению. Гиалуроновой является частью соединительной ткани и вырабатывается организмом самостоятельно. Эта кислота самая хрупкая, легко разрушается под воздействием солнечных лучей, стресса. Подходит всем типам кожи, помогает сохранить ее упругой и сияющей.

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Аскорбиновая кислота

Еще известна как витамин С. Мощный антиоксидант, помогающий бороться с несовершенствами кожи: пигментацией, потерей тонуса, мелкими морщинами, акне. Активно синтезирует коллаген. Подходит любому типу кожи.

Яблочная кислота

Яблочную кислоту наш организм тоже вырабатывает. Как и гиалуроновая, яблочная удерживает влагу, ускоряет обновление клеток, уменьшает количество и глубину морщин, улучшает структуру. Рекомендуется зрелой, чувствительной и комбинированной коже.

Ретиноевая кислота

Ретиноиды являются производными витамина А, которые показали впечатляющие результаты в борьбе за свежесть и упругость увядающей кожи. Ретиноевая кислота утолщает верхний слой, купирует процессы фотостарения. Подходит почти всем типам, кроме чувствительной кожи, поэтому перед применением важно проконсультироваться с дерматологом, чтобы узнать рекомендуемую дозу. Кислота очень сильная, но работает медленно, поэтому первые результаты вы сможете увидеть не раньше 10-14 дней.