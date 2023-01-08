Для Собаки и Обезьяны: для кого свадьба в 2023-м принесет счастье и какие даты особенно удачны по китайскому календарю

Наступил Новый год, 2023-й. Это год Черного Водяного Кролика, животного миролюбивого и отзывчивого, но весьма своенравного. Каждому из нас хочется счастья в этом году. А кто-то решил соединить свою судьбу с другим человеком, вступив в брак. Однако к выбору года и даты свадьбы стоит относиться внимательно. Давайте узнаем, представителям каких знаков по восточному календарю можно жениться или выходить замуж в 2023 году, а кому лучше повременить.

Позиция эксперта

Китайский эксперт по астрологии Нипа Каоутумронг отмечает, что Кролик «дружит» с определенными знаками и не в ладах с другими. Следовательно, будет ли год успешным для человека, зависит от этих взаимоотношений.

Согласно позиции специалиста, 2023 год благоприятен для вступления в брак представителей таких знаков:

Коза. Годы рождения: 1967, 1979, 1991, 2003. Собака: 1970, 1982, 1994, 2006. Свинья: 1971, 1983, 1995, 2007. Обезьяна: 1968, 1980, 1992, 2004.

Именно эти знаки наиболее дружны с «правителем» года, Кроликом.

А вот этим знакам стоит отказаться от того, чтобы круто изменить свою жизнь:

Змея: 1965, 1977, 1989, 2001. Петух: 1969, 1981, 1993, 2005. Кролик: 1963, 1975, 1987, 1999.

Китайский астролог рекомендует не расстраиваться и подождать год: в период “правления” Зеленого Дракона все изменится.

Все прочие знаки в нейтральных отношениях с хозяином года. Они могут вступать в брак, но не получат особой поддержки. Или отложить церемонию.

Счастливые даты

Знаете ли вы, что, согласно китайскому календарю, Кролик вступит в свои законные владения 22 января? То есть мы продолжаем жить под покровительством горделивого Тигра. Нипа Каоутумронг отмечает, что дату свадьбы обязательно нужно выбирать с опорой на символ года. Это поможет заручиться его поддержкой, сделать семейную жизнь гармоничной и наполненной счастьем.

Прежде всего наиболее благоприятны так называемые високосные месяцы, которые ассоциируются с изобилием, удачей и любовью. В 2023 году такой «месяц» продлится с 22 марта по 19 апреля.

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Далее нужно внимательно выбрать число. Согласно представлениям восточных мудрецов, наиболее счастливыми числами являются шесть, восемь и девять. Восьмерка символизирует богатство, девятка означает вечность и верность, а шестерка означает стабильность, благополучие, отсутствие в жизни негативных перемен. В качестве примера Каоутумронг привела дату 8 августа (8 – символ богатства – присутствует в числе и в обозначении месяца). Еще один метод, позволяющий выбрать благоприятную дату, – сложить все цифры числа. Если в итоге получится 8, ваш брак будет максимально гармоничным и счастливым. В 2023 году это дата, например, 1 февраля или 2 октября.

Наиболее благоприятны для свадьбы в 2023 году май, август, октябрь и ноябрь. Каоутумронг называет в качестве счастливых числа 2, 8, 13, 14, 17, 20, 25, 29.

Несчастливые даты

Специалист по китайскому гороскопу отмечает, что самыми неблагоприятными месяцами для вступления в брак считаются на Востоке март, июль и сентябрь. Поэтому всем, кто не игнорирует традиции восточной мудрости, лучше перенести свое бракосочетание.

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Самое нелюбимое на Востоке число – четыре. Оно вызывает ассоциации со смертью. Это связано с тем, что иероглифы, обозначающие 4, читаются практически также, как и со значением ухода из жизни. Стоит ли говорить, что ни один китаец не будет вступать в брак 4, 14, 24-го числа!

Другие восточные тонкости

Есть еще несколько хитростей, которые помогут вам выбрать идеальную дату для свадьбы с точки зрения китайского гороскопа. Так, суббота на Востоке – день, который ассоциируется с печалью, поэтому различные торжества, в том числе брачные церемонии, в субботу стараются не проводить.

В целом год Кролика считается благоприятным для создания семьи и планирования детей. Животное ценит семейный уют и готово помочь парам сделать первые шаги на пути к многолетнему счастью. Однако не стоит полагаться исключительно на Кролика: отношения предполагают постоянную работу над собой и взаимоуважение с партнером.