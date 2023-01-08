Мнение: Насколько упала добыча Газпрома, оставшиеся поставки газа в Европу и наращивание поставок в Китай

1. Добыча Газпрома заметно просела в прошлом году. Но несмотря на то, что Западная и Центральная Европа в значительной степени отказались от закупок российского газа, чтобы покупать дорогой американский газ, катастрофы не произошло. Одна из причин в том, что более половины газа Газпрома идёт не на экспорт, а на внутренний рынок (ссылка):



В «Газпроме» подвели первые итоги 2022 года — добыча природного газа составила 412,6 млрд куб. м. Для сравнения, в 2021 году было добыто на 100 млрд кубов больше — 514,8 млрд.

Четверть этого газа (около 100 млрд кубов) было экспортировано в страны дальнего зарубежья, около 243 млрд куб.м. было поставлено на внутренний рынок.

Пиковым месяцем по добыче стал январь — 47,4 млрд, минимальные объемы были добыты в июле — 24 млрд. куб.м.

2. Частично поставки газа в Европу продолжаются (ссылка):



«Россия останется крупным игроком, но мы потеряли позицию крупнейшего в мире экспортера газа. Доля российского газа в Европе с 34 процентов снизилась до 8, а то и меньше.» – Игорь Юшков, ведущий аналитик ФНЭБ.

«Раньше мы экспортировали только в Европу 155 миллиардов кубов. Так было в 2021 году. Сейчас таких показателей нет. Хотя Россия все равно будет поставлять около 30-40 миллиардов кубов в Европу», — отметил Юшков.

Аналитик рассказал, что часть российского газа идет через Украину и через одну из ниток «Турецкого потока». При этом остается риск, что поставка в Европу будут сокращаться еще больше. Это произойдет, если транзит через Украину остановится, добавил он.

«Сейчас через Украину, через одну трубу, идет 42,2 миллиона кубов в сутки, вторую Киев отказывается использовать. И это ежесуточно делится на всю Центральную и Западную Европу. Потому что через “Турецкий поток” газ идет только для Сербии, Северной Македонии, Греции, Румынии и Венгрии», — сообщил эксперт.

3. Новые газопроводы в Китай пока ещё только планируются, их строительство займёт немало времени, до конца нынешнего десятилетия. Тем не менее, поставки нашего трубопроводного газа в Китай в ближайшие несколько лет будут расти, ведь мощности уже построенной «Силы Сибири» пока ещё используются далеко не на полную (ссылка):

В 2020 году объем поставок по Силе Сибири составил 4 млрд кубометров. 2021 год, «Газпром» поставил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд, 2022 год (план) — 20 млрд, 2023 год (план) — 22 млрд.

Как видим, объёмы поставок пока не очень большие, и проектной мощности в 38 млрд кубометров компания намерена достичь лишь к 2025 году.

Запуск в работу (тайминг на 40:50) Ковыктинского месторождения с запасами 1,8 трлн кубометров, состоявшийся 21 декабря, на котором планируется добывать 27 млрд кубометров газа ежегодно, позволит “Газпрому” к 2025 году выйти на плановые цифры.

В первые дни года были поставлены очередные рекорды прокачки газа в Китай (ссылка). Похоже, наши газовики намерены выполнить планы по «Силе Сибири» в срок или даже с опережением.