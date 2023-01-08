 

Недостаток воды повышает риск преждевременного старения и развития смертельных болезней

08.01.2023, 19:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Результаты исследовательской работы, опубликованной в научном журнале EBioMedicine, продемонстрировали, что недостаточное потребление воды негативное отражается на состоянии организма человека.

Было выяснено, что люди, у которых концентрация натрия была выше 142 миллимоль на литр, имели более высокую вероятность преждевременного старения, а также риск смерти у таких добровольцев увеличивалась на 20%.

Специалисты считают, что эти данные связаны с тем, что недостаток этой жидкости в человеческом организме провоцирует возникновение многих серьезных заболеваний, среди которых диабет, инсульт и хронические болезни легких.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08.22 / Мнение: Новый железный занавес, освобождение Донбасса и плейлист для Турбины

30.05.21 / Родителей детей, которые научились читать до 7 лет, будут лишать родительских прав

10.09.21 / Скандалы: Схемы рейдерского захвата

08.07.22 / Площадь посевных в Калининградской области увеличилась на 4,6 тыс. га к уровню прошлого года

10.09.22 / Проверяем состав, наносим от легкого к плотному: как избежать “скатывания” макияжа

17.05.22 / Под Барселоной товарный поезд столкнулся с пассажирским

28.01.21 / Счастье после выкидыша: певица Холзи объявила о беременности

17.03.22 / Мнение: Будет ли рост как после 1998-го, российское ПО для импортозамещения и пропаганда через ТикТок

09.12.21 / Не требуют особого ухода: 10 актуальных стрижек для 60-летних женщин с тонкими волосами

26.10.21 / Скандалы: Полит-тюнинг Няши

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика