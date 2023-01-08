Недостаток воды повышает риск преждевременного старения и развития смертельных болезней

Результаты исследовательской работы, опубликованной в научном журнале EBioMedicine, продемонстрировали, что недостаточное потребление воды негативное отражается на состоянии организма человека.

Было выяснено, что люди, у которых концентрация натрия была выше 142 миллимоль на литр, имели более высокую вероятность преждевременного старения, а также риск смерти у таких добровольцев увеличивалась на 20%.

Специалисты считают, что эти данные связаны с тем, что недостаток этой жидкости в человеческом организме провоцирует возникновение многих серьезных заболеваний, среди которых диабет, инсульт и хронические болезни легких.