 

Apple пришлось отложить выпуск своего устройства смешанной реальности из-за технических проблем

08.01.2023, 19:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Гарнитура смешанной реальности (MR) от компании Apples появится в продаже весной/летом 2023 года. Об этом пишет CNBC со ссылкой на источник CNBC, который сослался на аналитика и инсайдера TF International Securities Минг-Чи Куо.

Куо заявил, что Apple представит свой новый продукт в 2023 году еще летом 2022 года. Согласно информации, полученной осведомителем, Apple отложила предварительные показы устройств MR. Apple отложила предварительные показы из-за “ряда аппаратных и программных проблем”, с которыми столкнулось устройство.

Куо считает, что Apple не представит гарнитуру MR раньше третьего квартала или второго квартала 2023 года. Куо – опытный инсайдер, который надеется, что Apple представит гарнитуру MR на своем весеннем мероприятии для СМИ в апреле или марте, а также на конференции разработчиков WWDC, которая состоится в июне.

CNBC сообщает, что новый продукт Apple будет продаваться в розницу за $2-$3 тысячи, или примерно 145-217 000 рублей, по курсу на 7 января 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03.22 / Негодная трассировка

14.09.22 / Press TV – почти 60% французов выступают против антироссийских санкций из-за их негативных экономических последствий

01.01.23 / Мнение: О секретном плане Путина… Cим победим?

13.10.20 / Правительство Индии сотрудничает с инопланетянами?

19.05.22 / Россияне закупились квартирами в Турции

02.12.22 / Любовь Аксенова, Мария Кожевникова, Камила Валиева и другие на премьере анимационного фильма “Щелкунчик и Волшебная флейта”

23.09.21 / Как сделать красивые контейнеры для игрушек. Экономный способ с коробками

20.05.21 / С 1954 по 2021: как менялась мода на примере участниц конкурса “Мисс Вселенная”

10.10.22 / Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

15.07.21 / «Талибан»: откуда миллиарды?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика