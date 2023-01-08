Россияне выпустили продолжение Half-Life 2

Российский разработчик Саймон Скаховский выпустил официальный фанатский сиквел Half-Life 2 через Steam под псевдонимом FamyCHoff. Оно имеет подзаголовок Evacuation. Об этом энтузиаст рассказал в профиле Moddbs.

Сюжетная линия Half-Life 2, Evacuation, теперь является официальным дополнением. Эта игра рассказывает о повстанце, который после крушения вертолета приземлился посреди леса, полного солдат Альянса, муравьиных львов и зомби. Повстанец, вооруженный топором и следуя радиоинструкциям своих союзников, должен пройти через ловушки и врагов, используя свой топор.

Эвакуация занимает около часа. Мод FamyCHoff на Steam получил более 70 отзывов с момента запуска 6 января 2023 года. 88% из них – положительные.