 

Англоязычные социальные работники пришли в ярость от трясущейся груди главной героини из видеоигры

08.01.2023, 19:37, Разное
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Проект Stellar Blade южнокорейской студии Shift Up попал в список пяти самых ожидаемых геймерами игр 2023 года. Это вызвало гнев среди социальных активистов Reddit. Об этом пишет Playground.

Некоторые пользователи недовольны и утверждают, что популярность Stellar Blades обусловлена гиперсексуальным образом Евы, главной героини. Механика покачивания груди в этой игре просто смехотворна, а костюмы всех персонажей тесные. Один из комментаторов на Playground сказал, что Южная Корея, похоже, более популярна, чем Япония, в играх для озабоченных мужчин.

В теме “Звездный клинок” изображена типичная сексуальная девушка. Геймеры такие разные – 10 из 10. Геймеры, которым нравятся сексуальные изображения в видеоиграх, не заметили этого и вступили в спор с активистами SJW.

Модераторы быстро заметили перепалку, происходящую между активистами и геймерами, и начали удалять оскорбительные комментарии игроков. Тема была в основном перенесена в старые комментарии.


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