Мнение: Неразрешимые проблемы федерализации: приговор России



Главный символ российского федерализма – Рамзан “я не люблю читать” Кадыров

До многих умных людей, хоть как-то озабоченных проблемой выживания России, давно уже ясно, что “Российская федерация” является федерацией только по названию, а на деле наша страна – глубоко унитарное и сверхцентрализованное государство, в котором никакими правами и никакой самостоятельностью регионов и не пахнет. И многие из нас (грешен – и я сам в их числе) давно и на полном серьезе были убеждены, что реальная федерализация России, то есть передача “вниз”, на уровень городов и регионов, бюджетных прав и полномочий управления – единственный путь для преобразования России в нормальное и экономически развитое современное государство.

Увы! Тут снова появляется блестящий современный публицист и экономист Дмитрий Некрасов… и развеивает все иллюзии. В своем последнем цикле публикаций он безжалостно и очень убедительно показывает на пальцах, что реальная федерализация России или вовсе невозможна, или, во всяком случае, крайне затруднена. Причина – чрезвычайно неравномерные уровни развития разных регионов в составе РФ; попросту говоря – нищие регионы, которых в РФ подавляющее большинство, попросту порвут и утопят любую “подлинную федерацию”. Ни в США, ни в Европе нет таких диких перепадов в благосостоянии. Вот начало некрасовского приговора нашей маниловской идее, что из России можно сделать союз равноправных “штатов”; увы – нельзя.

“Одним из ключевых подобных механизмов по версии не только Ходорковского, но и многих представителей «прогрессивной общественности», является «реальная федерализация» России, дискуссии о возможности которой посвящена данная статья.

Я согласен с тем, что современная Россия – страна излишне централизованная, а правильный баланс полномочий по линии центр – регионы для большой страны едва ли не более важен, нежели разделение властей в центре. Однако, на мой взгляд, многие адепты федерализации радикально недооценивают некоторые проблемы, стоящие на пути «настоящей федерализации России». В этом смысле рассуждения Ходорковского выгодно отличаются от большинства наивных надежд на регионы. Он видит существующие диспропорции и предлагает интересные идеи, направленные на их устранение. Для того, чтобы обсудить насколько данные идеи позволят решить, на мой взгляд неразрешимые, проблемы федерализации, необходимо эти проблемы детально описать.

2. Для начала сравним Россию с другими большими странами. Разница в ВРП на душу населения между самым богатым и бедным штатом США – 2,2 раза, между самой богатой и бедной землей Германии – 2,4 раза, штатами Бразилии – 3,7 раза, провинциями Китая – 4,5 раза, штатами Индии – 10 раз. Разница подушевого ВРП между самым богатым и бедным регионом России – 60 (!) раз (2018). Здесь сразу необходимо подчеркнуть, что, благодаря государственному перераспределению, разница в уровне и качестве жизни российских регионов в разы меньше. В частности по доходам населения самый богатый и бедный регионы отличаются в 5,3 раза (2020), а вот по объему произведенного на душу продукта те же два региона отличаются в 60 раз.

Если суммировать собираемые в каждом штате США местные налоги и налоги штата и разделить их на его население, то разница между самым богатым и самым бедным штатом составит менее 3 раз, при этом более половины штатов в середине списка будут отличаться друг от друга по налоговым доходам на душу менее чем на 20%.

Если же мы суммируем собираемые в штате США налоги всех уровней, включая федеральные, и разделим их на душу населения, то максимальная разница между штатами по этому показателю составит 4,5 раза А более половины штатов в середине списка будут отличаться друг от друга менее чем на 30%. (2018. Здесь и далее цифры приводятся без учета взносов в систему социального страхования.)

Собственные налоговые доходы земель в Германии отличаются еще меньше. Самая богатая земля собирает на душу населения лишь в 1,6 раза больше чем самая бедная. (2019). Если раскладывать на земли сбор всех налогов (включая федеральные региональные и местные) то разрыв между самыми богатыми и бедными землями составит максимум в 2,5 раза на душу.

Я специально акцентировал внимание на двух разных показателях. Как правило, в России рассуждения о бюджетном федерализме, основываются на том, что есть какие-то региональные налоги, а какие-то федеральные, и является ли регион донором или получателем помощи центра зависит от того, хватает ли ему «его» доли доходов на собственные расходы. Необходимо, однако, понимать, что «доли» федерации и региона в тех или иных налогах в любой стране определяются волюнтаристским решением законодателя. Поменяй закон о порядке распределения процента тех или иных налогов и список доноров/реципиентов резко изменится. Поэтому для дальнейших рассуждений о реальном федерализме мы будем говорить обо всех собираемых в регионе налогах идущих во все уровни бюджетной системы (за исключением социальных взносов).

Если мы возьмем даже 2021 год не самых высоких цен на нефть (а чем они выше тем больше межрегиональная диспропорция), то увидим, что в ЯНАО было собрано около 3,5 млн рублей на душу населения, а в ХМАО около 2,5 миллиона, в Москве 380 тысяч, в Чечне 14,5 тысяч, в Ингушетии 11,5 тысяч на душу. Т.е. самый богатый регион собирал более чем в 300 раз больше денег на душу чем самый бедный. И ладно бог с ней с сибирской нефтяной аномалией, но даже Москва собирает на душу в 10 раз больше чем 1/5 российских регионов в 5 раз больше, чем почти половина. (Еще раз напомню, что в США максимальная разница между по этому показатлю самым богатым и самым бедным штатами 4,5 раза, в Германии 2,5 раза)

Теперь посмотрим на те же данные в другой плоскости. В США большая часть штатов тянет лямку общефедеральных расходов в примерно равной степени, оставляя около 1/3 собранного у себя (включая местное самоуправление) и отдавая 2/3 собранных в штате налогов в федеральный центр (значительная часть этого возвращается в регион в рамках федеральных программ). У самых бедных штатов эта пропорция ближе к 1/1, самые богатые отдают в центр почти ¾, но в целом любой штат может обоснованно сказать, что вносит свой вклад в обеспечение федеральных расходов и требовать учитывать его мнение о том, как эти федеральные расходы распределяются.

ЯНАО и ХМАО отдают в центр 90% собранного там, Москва более 60%. В этих трех регионах собирается 40% всех налогов страны. В принципе, доходы изъятые центром в этих 3-х регионах, сами по себе покрывают все потребности федерального бюджета на армию, безопасность, содержание федеральных чиновников и т.д. Для остальных регионов центральное правительство, по сути, бесплатно.

В северокавказском федеральном округе, где живет 7% населения страны, собирается менее 1% всех налогов или в 7 раз меньше, чем в одном ЯНАО, в котором проживает 0,3% населения страны. И это в год не самых высоких цен на нефть.

Еще раз подчеркну простую мысль. Можно любым волюнтаристским способом распределить между центром и регионами пропорции причитающихся их бюджетам налогов, а также расходные обязательства соответствующих бюджетов. Если принять закон, что все налоги, собранные, допустим, в Ингушетии, идут только в бюджет Ингушетии, а единственное расходное обязательство бюджета Ингушетии это зарплата губернатора, то бюджет Ингушетии окажется формально профицитным. Именно в этой логике о российской бюджетной системе традиционно рассуждают различные эксперты.

Для рассуждений о реальности построения в РФ «настоящей федерации», гораздо корректнее сопоставлять ВСЕ собранные в регионе налоги со ВСЕМИ осуществлёнными в регионе расходами всех уровней бюджетной системы. В такой логике в РФ с трудом наберется 5 регионов доноров, при этом в значительной части регионов совокупные траты консолидированного бюджета в регионе будут в несколько раз превышать совокупность собранных там налогов. В США, а уж тем более Германии, вы подобной ситуации не встретите в принципе. Лишь единицы самых богатых и самых бедных штатов продемонстрируют около-двукратный дисбаланс между всем, что в них собрали и всем, что в них потратили… (Дм.Некрасов)

(Продолжение следует)