В Сколково создали криптовалюту, курс которой не может снижаться

Учёные федерального исследовательского института «Сколтех»

представили уникальную криптовалюту Skolcoin, курс которой, по заверениям создателей, может расти, но

никогда не снижается. Исследователям удалось добиться этого благодаря трёхфакторной

аутентификации вычисления хэшей при построении блокчейна.

Создатель криптовалюты, кандидат компьютерных наук Роман

Чернышенко рассказал журналистам, что Skolcoin может в ближайшее время заменить

традиционные криптовалюты, такие как Bincoin и Etherium. Как известно, они подвержены

высокой волатильности, а их курс может резко обваливаться, приводя к разорению

криптоинвесторов. В отличие от них, созданная сколковскими умельцами валюта

всегда только растёт в цене, благодаря чему можно полностью обезопасить

вкладчиков от рисков. Работы над Skolcoin велись с 2019 года, и за это

время стоимость монеты выросла с 0,02 до 1,34$.

«Не вдаваясь в технические тонкости, можно очень просто

описать алгоритм работы. Как известно, цена монеты падает, когда её продают. Когда же её покупают, цена растёт. Мы

использовали этот факт при создании Skolcoin, – рассказывает Чернышенко. – При помощи трёхфакторной аутентификации мы добились того,

что инвесторы могут только покупать у нас эти монеты, но не могут их продавать,

передавать друг другу или обменивать на что-либо, поскольку наша система

авторизации транзакций этого не позволяет. Таким образом, монету будут всё

время покупать, а её курс будет непрерывно расти. Так инвесторы смогут сэкономить

свои деньги».

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