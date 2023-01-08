 

Сдала Ириночка – Личное мнение

08.01.2023, 19:19, Разное
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Ирина Шейк из Челябинской области, более известная своими связями с Криштиану Роналду и Брэдли Купером, отмечает сегодня 37 лет.


Фото: Соцсети

Молодая ещё, а как-то резко поплыла в последние годы.

Всё было при нашей Иринушке — и ростом вышла, и круглым ликом. Ходила по всяким подиумам, была лицом разных брендов.

А тут — стукнуло 37, и самая обычная баба стала. Встретишь и не узнаешь.

И не сказать, что раздобрела на сытных харчах. И пропорции особо не изменились. А нет той лёгкости, что была раньше, и всё. Нету.

Куда что делось, непонятно. Будто сильно устала.

В этом, наверное, разница между супермоделями и Ириночкой. Те даже в 50 узнаваемы, легки и сразу понимаешь, кто перед тобой. Что Клаудия, что Синди, что Наоми, но не Иринушка.

Грустно, конечно.

Источник: Лена Миро


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