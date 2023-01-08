5 причин посмотреть подростковую драму “Саша”

Открыть для себя актрису Анну Патокину

Анне Патокиной, звезде спектакля “Таня»” в театре на Бронной, особенно удаются роли тонких и ранимых девушек. Худенькая, с короткой стрижкой — ее часто сравнивают с молодой Фрейндлих. Анна с легкостью сыграла девушку-подростка, притворяющегося парнем. По словам режиссера, Аня пришла на пробы в первый день, и он сразу же понял, что нашел актрису на главную роль.

Владимир Бек, режиссер: “Самый сложный момент – поиск Саши. Я очень волновался, что такой юной артистки просто нет: обладающей достаточным опытом, чтобы сыграть такую сложную роль; быть девочкой, похожей на мальчика, при этом яркой в обоих гендерных обличиях. Довольно много факторов должно было совпасть в одном человеке… Но, как ни странно, и Аня Патокина, и Степа Белозеров с Полиной Фединой пришли в первый день проб. Я почти сразу понял, что это они, но посмотрел еще полсотни человек, чтобы проверить себя”.

Провести вечер за кинопросмотром вместе с родителями

В процессе самоопределения бунтующие подростки отказываются подчиняться взрослым и хотят выглядеть старше с помощью секса, алкоголя и запрещенных веществ. Казалось бы, сюжет не нов. Но именно благодаря этому кино будет полезно посмотреть и детям, и их родителям. Доверие, взаимопонимание и любовь к ближнему — об этом рассказывают создатели фильма.

Увидеть актерский дуэт сестер Толстогановых

В фильме снялась звезда русского кино Виктория Толстоганова — актриса фильма “Казнь”, сериалов “Медиатор”, “The Телки” и др. Вместе с ней в фильме сыграла ее младшая сестра Маргарита, которая не так часто появляется на экране. “Саша” дарит возможность впервые посмотреть на актерский дуэт двух сестер.

Посмотреть кино на грани артхауса и массовой культуры

Вся команда проекта — люди, занимающиеся кино на грани артхауса и массового. Например, сыгравшие в фильме молодые актеры Полина Федина и Степан Белозеров или продюсер “Аритмии” и “Чик” Рубен Дишдишян. Режиссером выступил Владимир Бек, известный проектами “Птичка” и “Без кожи”. Возможно, именно благодаря такой команде “Саша” не кажется сложным для восприятия зрителей.

Кстати, фильм был высоко оценен европейскими продюсерами и даже получил приз на питчинге в рамках Международного кинофестиваля в Трансильвании.

Пережить настоящие чувства среди мрачноватой действительности

Несмотря на заявленный жанр драмы, это не мрачное кино о тяжелой доле живущих в России. Это реализм в действии: здесь полицейский, отец главной героини, не ездит на новенькой блестящей машине. Подростки не устраивают вечеринки у бассейна, а гуляют по “заброшкам” вместо уроков. Несмотря на обстоятельства, между героями возникают неподдельные чувства, а подростковый бунт превращается во взрослое и осознанное желание меняться.