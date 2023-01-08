 

Die Welt – «забыли уроки истории» — немецкий политик осудила Берлин за поставку БМП на Украину

08.01.2023, 19:05, Разное
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Правительство Германии совершило грубую ошибку, решив поставить Украине боевые машины пехоты Marder, сказала немецкий политик от партии левых Сара Вагенкнехт. По её словам, таким образом Берлин только обостряет конфликт и глубже втягивает ФРГ в боевые действия, причём против воли собственного народа. К тому же такая инициатива свидетельствует о том, что власти страны забыли уроки истории, подчеркнула она.


AP

Немецкий политик от партии левых Сара Вагенкнехт жёстко раскритиковала правительство Германии за решение поставить Украине боевые машины пехоты Marder, пишет Die Welt. По её словам, с точки зрения политики безопасности Берлин совершает грубую ошибку: «Своим решением поставить Marder светофорная коалиция продолжает обострять конфликт, который представляет самую большую опасность со времён окончания Второй мировой войны».

И делает это против воли большинства населения страны, подчеркнула она: «Так как, по результатам опросов, две трети немцев не поддерживают увеличение хпоставок вооружения Украине». «Вместо того чтобы в безответственной манере продолжать ещё глубже втягивать Германию в эти боевые действия, Шольц мог бы и должен был использовать объявленное Путиным перемирие на православное Рождество для осуществления мирной дипломатической инициативы», — сказала Вагенкнехт.

По её мнению, то, что Берлин делает ставку на военную победу в конфликте с участием ядерной державы России, вместо того, чтобы как можно скорее посодействовать началу мирных переговоров, абсолютно нереалистично и только продлевает страдания и увеличивает число смертей на Украине. Поставки Marder к тому же свидетельствуют о том, что правительство Германии забыло уроки истории, подчеркнула левый политик: «Мы должны помнить, что в ходе ужасающей нацистской кампании на уничтожение, направленной против бывшего Советского Союза, было убито 27 миллионов человек, среди которых много миллионов русских».


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