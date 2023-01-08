 

WION – из-за тёплой погоды в Альпах вместо снежного покрова — трава, грязь и камни

08.01.2023, 19:05, Разное
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Из-за установившейся в Европе тёплой погоды большая часть Альп выглядит необычно для этого времени года, передаёт WION. Вместо снега на горных склонах видны трава, камни и грязь. Нехватка снега стала головной болью даже для некоторых курортов, расположенных на высоте более 1 км, отмечается в статье.

Не только в восьми странах Европы наблюдается более тёплая январская погода. В частности, в Швейцарии большая часть Альп выглядит необычно для этого времени года. Из-за не по сезону тёплой погоды и редких снегопадов на большей части Европы горные вершины в этом регионе, где обычно лежит снег, покрыты зелёной травой.

Нехватка снега также стала головной болью для операторов горнолыжных склонов и для любителей белоснежных Альп в это время года. Участки травы, камней и грязи видны там, где обычно лежал ковёр из белого снега.

Нехватка снега в это время года в некоторых частях Европы, особенно в известных горнолыжных местах Австрии, Швейцарии и Германии, возродила опасения по поводу температурных сбоев, связанных с изменением климата.

Эксперты по вопросам климата считают, что нам не следует удивляться такой январской погоде. Глобальное потепление, о котором они давно предупреждали, приведёт к более тёплым и более влажным зимам.

И по мере сокращения альпийских ледников, скорость, с которой лыжные курорты становятся нерентабельными, похоже, увеличивается.

Всего несколько лет назад швейцарские курорты были предупреждены о том, что из-за глобального роста температур через какое-то время кататься на лыжах на высоте менее одного километра станет невозможно.

Однако на этой неделе один курорт на высоте 1500 метров, который в плане наличия снега считался надёжным местом для катания на лыжах, был закрыт до дальнейших указаний.

Что касается долгосрочной перспективы, новое исследование Базельского университета предупреждает о том, что курортам, которые располагаются на больших высотах, для того чтобы оставаться в деле, придётся всё чаще полагаться на искусственный снег, из-за чего потребление воды может вырасти на 80 процентов, а это, в свою очередь, способно спровоцировать конфликт между индустрией зимних видов спорта и местным населением, которое получает электричество благодаря гидроэнергетике.

Это исследование также прогнозирует серьёзнейший рост стоимости катания на лыжах, поскольку курорты будут переключаться на всё более дорогие, искусственные способы сохранения своих склонов. Есть опасения, что к концу столетия катание на лыжах, если оно ещё останется видом спорта, будет доступно лишь для очень богатых.

Как результат, в Альпах растёт тревога. Сейчас требуется предпринять срочные действия, чтобы сократить рост глобальных температур и чтобы зазвучали прогнозы не о тёплой и влажной, а о холодной и снежной погоде.

Дата публикации 05 января 2023 года. 


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