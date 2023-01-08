Мнение: Турчак и кувалда

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак пригрозил «кувалдой Вагнера» курским депутатам, супругам Васильевым, которые провели Новогодние каникулы в Мексике.

Дословно: «В то время как вся страна работает на фронт, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов, в то время, как жители приграничной Курской области подвергаются обстрелам, некоторые „народные избранники“ позволяют себе „греть булки“ на теплых заграничных курортах, попивая пивко и записывая неуместные видео».

«Самое правильное, что может по возращении из солнечной Мексики сделать эта парочка «туристов» – по собственному желанию сложить депутатские полномочия…. Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: «кувалда Вагнера», «пинок Старовойта» или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют».



Отсюда

Как это не печально, но «кувалда Вагнера», похоже, стала серьезным фактором российской политики. Если уж такой крупный чиновник, как Андрей Турчак не стесняется грозить «кувалдой Вагнера», – это очень скверно. Других аргументов, видимо, уже нет? Или как? Погорячился Турчак?

Фотография Андрея Турчака отсюда

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